HITAN ZAHTEV RUSIJE I KINE: Japan mora odmah da ukloni američke raketne sisteme
RUSIJA je zatražila od Japana da sa svoje teritorije ukloni američke kopnene raketne sisteme "tajfun", namenjene za lansiranje raketa srednjeg i kraćeg dometa, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je navela da je japanskoj strani u Moskvi i Tokiju upućena protestna nota zbog raspoređivanja američkih sistema "tajfun" na ostrvu Kjušu, prenosi Sputnjik.
- U dokumentu je posebno naglašeno da je zvanični Tokio ponovo preduzeo taj korak uprkos višestrukim demaršima ruske strane, tokom kojih smo objašnjavali našu zabrinutost zbog pretnji nacionalnoj bezbednosti, regionalnom miru i stabilnosti koje nastaju pojavom ove vrste naoružanja na japanskom arhipelagu - rekla je Zaharova.
Moskva je naglasila da je neprihvatljivo da Japan, pod bilo kojim izgovorom, na svojoj teritoriji raspoređuje te sisteme, bez obzira na trajanje i način njihovog razmeštanja.
- Japanskoj strani upućen je zahtev da prekine sa takvom praksom i ukloni pomenute sisteme sa svoje teritorije - istakla je Zaharova.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je i da je Kina takođe uputila protestnu notu Japanu zbog raspoređivanja američkih sistema "tajfun" na ostrvu Kjušu.
- Sličnu notu su ovih dana Ministarstvu spoljnih poslova Japana uputili i kineski partneri, koji takođe izražavaju zabrinutost zbog kursa Tokija ka remilitarizaciji, uključujući i u kontekstu pojave sistema 'tajfun' na japanskim ostrvima - navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.
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