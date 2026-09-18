MUŠKARAC U FRANCUSKOJ OSUĐEN NA 12 GODINA ZATVORA: Podmetnuo 32 požara i naneo štetu skoro 2 miliona evra
KRIVIČNI sud u Šarentu, na zapadu Francuske, saopštio je danas da je osudio muškarca, čije ime nije saopšteno, na 12 godina zatvora zbog podmetanja 32 požara.
Muškarac (32) je požare zbog kojih je osuđen podmetnuo između jula 2022. i oktobra 2023. godine, u južnom delu departmana Šarant, prenosi Figaro.
Presuda je u skladu je sa kaznom koju je juče zatražio javni tužilac, koji je za optuženog muškarca, koji je otac dvoje dece, rekao da predstavlja "živu bombu".
Prema rečima advokata osuđenog muškarca, on ne namerava da se žali.
Kazna na koju je muškarac osuđen uključuje deset godina socio-sudskog nadzora sa obaveznim lečenjem, obavezu rada i nadoknade štete žrtvama, kao i buduću zabranu boravka u regionu Šarant i rada u šumarskom sektoru.
Ukupno je oko 2.000 vatrogasaca moralo da interveniše u raznim požarima koje je podmetnuo osuđeni muškarac, čija je ukupna šteta iznosila blizu dva miliona evra.
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