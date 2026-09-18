CRVENA LINIJA ISLAMSKOG SVETA: Napad Huta na Meku zapalio Bliski istok, Rijad sprema surov odgovor, Ankara upozorava na katastrofu

OBARANjE kamikaze- drona južno od Meke dovelo je situaciju na Bliskom istoku do tačke potpunog usijanja, nakon što su protivvazdušna odbrana Saudijske Arabije i elitne jedinice arapske koalicije presrele i uništile ovu bespilotnu letelicu dugog dometa.

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Prema zvaničnom hitnom saopštenju Komande zajedničkih snaga koalicije iz Rijada, kamikaze-dron lansirale su vojne formacije jemenskih Huta, a letelica je neutralizovana u poslednjem trenutku, neposredno pre nego što je uspela da ugrozi bezbednosnu zonu ovog svetog grada.



Rijad povukao „crvenu liniju”

Saudijska Arabija je odmah nakon incidenta podigla stepen borbene gotovosti svojioružanih snaga na najviši nivo. Portparol koalicionih snaga, brigadni general Turki el Maliki, izjavio je da bezbednost dve svete džamije i hodočasnika predstavlja apsolutnu „crvenu liniju” za Kraljevinu, preko koje se neće preći. On je upozorio da zajednička komanda neće oklevati da preduzme sve neophodne vojne mere odvraćanja kako bi zaštitila svoj suverenitet, teritorijalni integritet i vitalne interese.

Na vanrednoj sednici Saveta ministara, kojom je predsedavao prestolonaslednik i premijer Muhamed bin Salman, potvrđeno je legitimno pravo države na odbranu svim raspoloživim sredstvima. Rijad je otvoreno optužio proiranski šiitski pokret „Ansar Alah” da ovim „bezočnim pokušajima” varvarskih udara direktno provocira osećanja miliona muslimanskih vernika širom planete. Kao hitan odgovor na ovaj napad, saudijske vazduhoplovne snage intenzivirale su masovne udare na komandne centre i skladišta raketa Huta u Jemenu, dok su istovremeno buknuli žestoki sukobi na terenu oko strateški ključnih gradova Marib i Taiz.

Sana odbacuje optužbe: „To je jeftina propaganda Rijada”



Sa druge strane, vojni vrh u Sani ne prestaje da odbacuje ove optužbe. Vojni portparol Huta, brigadni general Jahja Sari, oštro je demantovao tvrdnje Saudijske Arabije, nazvavši ih „apsolutnim izmišljotinama i jeftinom propagandom” koja ima za cilj da skrene pažnju međunarodne javnosti sa razornih koalicionih vazdušnih udara na Jemen. Prema njegovim rečima, operacije pokreta „Ansar Alah” izvode se isključivo pomoću sopstvenih bespilotnih sistema i usmerene su na legitimne vojne i ekonomske mete — vojne baze i naftna postrojenja Kraljevine, koja se nalaze daleko od zaštićenih geografskih i religijskih zona. Huti izričito naglašavaju da jemenske snage, iz dubokih verskih ubeđenja, nikada ne bi ugrozile Meku i da zvanični Rijad namerno zloupotrebljava emocije muslimana kako bi mobilisao podršku za svoju vojnu kampanju.

Ankara upozorava na regionalnu anarhiju

Reakcija Turske bila je brza, oštra i nedvosmislena. Ministarstvo spoljnih poslova Turske izdalo je hitno saopštenje u kojem je najoštrije osudilo napad bespilotnim letelicama u blizini Meke, pružajući pritom bezuslovnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i bezbednosti Saudijske Arabije. Zvanična Ankara je uputila dramatičan apel za hitan prekid svih ratnih dejstava koja prete da potpuno uruše krhku stabilnost i gurnu ceo Bliski istok u stanje opšte anarhije.

Za Tursku ova eskalacija ima duboku i izuzetno kompleksnu geopolitičku dimenziju. Ankara je prethodno sa Rijadom i Islamabadom učvrstila strateške odbrambene veze, zbog čega bezbednost saudijskih granica direktno utiče na turske interese. Ipak, šef turske diplomatije i državni zvaničnici za sada nastoje da deluju pre svega diplomatskim kanalima. Dobro obavešteni izvori navode da je Ankara već pokrenula seriju vanrednih konsultacija sa Teheranom i Abu Dabijem u ubrzanom pokušaju da se spuste tenzije. Eventualni potpuni vojni sukob na Crvenom moru i oko moreuza Bab el Mandab katastrofalno bi pogodio ključne turske trgovačke rute, pomorski transport i sve izraženije vojno-ekonomsko prisustvo koje ova zemlja razvija na Rogu Afrike.

Bliski istok pred vratima pakla

Pokušaj udara u neposrednoj blizini Meke iz korena menja dosadašnja pravila igre na bliskoistočnom ratištu. Ono što je godinama tinjalo kao brutalan građanski rat u Jemenu i prateća pomorska blokada, sada preti da preraste u razorni verski i međudržavni sukob širokih razmera. Činjenica da aktuelni rat protiv Irana direktno ugrožava moreuz Bab el Mandab i vitalne pomorske puteve već je unela ozbiljnu paniku na svetsko tržište energenata, uzrokujući nagle skokove cena nafte.

Ukoliko hitni diplomatski napori Turske i ostalih regionalnih posrednika ne urode plodom, odlučna i najavljena vojna odmazda Saudijske Arabije mogla bi da uvuče ceo region u sukob iz kojeg više neće biti povratka. Bezbednost islamskih svetinja definitivno više nije samo lokalno ili unutrašnje pitanje Arapskog poluostrva, već opasni geopolitički detonator koji u svakom trenutku može da zapali čitav svet.

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