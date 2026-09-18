Svet

MAKRON OPTUŽIO RUSIJU ZA HIBRIDNE NAPADE NA FRANUCSKU: "Priroda ruske agresije se menja"

Танјуг

18. 09. 2026. u 15:00

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FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je Francuska tokom proteklih nekoliko nedelja bila meta ruskih hibridnih napada.

МАКРОН ОПТУЖИО РУСИЈУ ЗА ХИБРИДНЕ НАПАДЕ НА ФРАНУЦСКУ: Природа руске агресије се мења

Foto: Tschaen Eric/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Makron je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa liderima političkih stranaka koje su zastupljene u parlamentu, rekao da smatra da se "priroda ruske agresije menja", prenosi televizija BFM.

Kao primere promene prirode pretnje koja dolazi iz Kremlja, Makron je naveo napade na voz na relaciji Poljska-Ukrajina, ulaske dronova u vazdušni prostor susednih zemalja, kao i pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu.

Makron je najavio evropski "plan zaštite" od dronova i naznačio je da je zatražio od predstavnika države u departmanima da povećaju svoju budnost.

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