MAKRON OPTUŽIO RUSIJU ZA HIBRIDNE NAPADE NA FRANUCSKU: "Priroda ruske agresije se menja"

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je Francuska tokom proteklih nekoliko nedelja bila meta ruskih hibridnih napada.

Foto: Tschaen Eric/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Makron je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa liderima političkih stranaka koje su zastupljene u parlamentu, rekao da smatra da se "priroda ruske agresije menja", prenosi televizija BFM.

Kao primere promene prirode pretnje koja dolazi iz Kremlja, Makron je naveo napade na voz na relaciji Poljska-Ukrajina, ulaske dronova u vazdušni prostor susednih zemalja, kao i pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu.

Makron je najavio evropski "plan zaštite" od dronova i naznačio je da je zatražio od predstavnika države u departmanima da povećaju svoju budnost.