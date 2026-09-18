MAKRON OPTUŽIO RUSIJU ZA HIBRIDNE NAPADE NA FRANUCSKU: "Priroda ruske agresije se menja"
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je Francuska tokom proteklih nekoliko nedelja bila meta ruskih hibridnih napada.
Makron je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa liderima političkih stranaka koje su zastupljene u parlamentu, rekao da smatra da se "priroda ruske agresije menja", prenosi televizija BFM.
Kao primere promene prirode pretnje koja dolazi iz Kremlja, Makron je naveo napade na voz na relaciji Poljska-Ukrajina, ulaske dronova u vazdušni prostor susednih zemalja, kao i pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu.
Makron je najavio evropski "plan zaštite" od dronova i naznačio je da je zatražio od predstavnika države u departmanima da povećaju svoju budnost.
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