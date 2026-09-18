Svet

NATO PRITISKA BABIŠA: SAD traže veća ulaganja u vojsku, češki premijer radije gradi bolnice i infrastrukturu

V.N.

18. 09. 2026. u 13:01

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AMERIČKI ambasador pri NATO Metju Vitaker izjavio je danas u Pragu da Češka mora da poveća izdvajanja za odbranu kako bi ispunila ciljeve NATO-a.

НАТО ПРИТИСКА БАБИША: САД траже већа улагања у војску, чешки премијер радије гради болнице и инфраструктуру

Foto: Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

 - Razočaravajuće je što Češka nije ostvarila veći napredak u ispunjavanju obaveze preuzete u Hagu - rekao je Vitaker na Praškom samitu o odbrani Međunarodnog instituta za strateške studije, prenosi Rojters.

On je ocenio da Češka, kada je reč o izdvajanjima za odbranu, "ide ka dnu Alijanse" i poručio da mora da nastavi da povećava ulaganja u odbranu.

 - Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene NATO-u i odbrani teritorije saveznika, ali očekujemo da naši saveznici učine više - rekao je Vitaker.

Vlada češkog premijera Andreja Babiša, koji se krajem 2025. godine vratio na vlast, smanjila je planirana izdvajanja za odbranu za ovu godinu na oko 1,7 do 1,8 odsto BDP-a, dok je za narednu godinu predviđeno izdvajanje od dva odsto, navodi agencija.

Babiš je obrazložio da su Češkoj potrebna sredstva za izgradnju infrastrukture i bolnica, zbog čega su mogućnosti za izdvajanja za odbranu ograničene.

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