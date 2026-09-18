NATO PRITISKA BABIŠA: SAD traže veća ulaganja u vojsku, češki premijer radije gradi bolnice i infrastrukturu
AMERIČKI ambasador pri NATO Metju Vitaker izjavio je danas u Pragu da Češka mora da poveća izdvajanja za odbranu kako bi ispunila ciljeve NATO-a.
- Razočaravajuće je što Češka nije ostvarila veći napredak u ispunjavanju obaveze preuzete u Hagu - rekao je Vitaker na Praškom samitu o odbrani Međunarodnog instituta za strateške studije, prenosi Rojters.
On je ocenio da Češka, kada je reč o izdvajanjima za odbranu, "ide ka dnu Alijanse" i poručio da mora da nastavi da povećava ulaganja u odbranu.
- Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene NATO-u i odbrani teritorije saveznika, ali očekujemo da naši saveznici učine više - rekao je Vitaker.
Vlada češkog premijera Andreja Babiša, koji se krajem 2025. godine vratio na vlast, smanjila je planirana izdvajanja za odbranu za ovu godinu na oko 1,7 do 1,8 odsto BDP-a, dok je za narednu godinu predviđeno izdvajanje od dva odsto, navodi agencija.
Babiš je obrazložio da su Češkoj potrebna sredstva za izgradnju infrastrukture i bolnica, zbog čega su mogućnosti za izdvajanja za odbranu ograničene.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TEHERAN ZADAO NOVI UDAR AMERICI: Iranska PVO oborila 53. MQ-9 Riper od početka rata
17. 09. 2026. u 17:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)