LAVROV: Izlazak na glasanje – odgovor na pokušaje slabljenja Rusije
UČEŠĆE ruskih građana na izborima biće zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju i liše je prava da samostalno određuje svoju sudbinu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova napomenuo je da će građani u narednim danima morati da „naprave važan izbor za zemlju“, čiji će rezultati biti ključni za budućnost Rusije, njen progresivni razvoj, bezbednost i suverenitet zemlje.
- Ovo (učešće ruskih građana na izborima) biće naš zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju i liše nas prava da samostalno određujemo svoju sudbinu - rekao je Lavrov u svom obraćanju, citirajući ruskog predsednika Vladimira Putina.
Ranije danas, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev ocenio je prilikom glasanja na svom biračkom mestu da svaki Rus koji glasa na izborima približava pobedu nad neprijateljem.
Ruski predsednik Vladimir Putin zakazao je izbore za devetu Državnu dumu za 20. septembar 2026. godine. Glasanje će se održati tokom tri dana, od 18. do 20. septembra. Ruski lider nazvao je predstojeće izbore za Državnu dumu najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji.
(Sputnjik)
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