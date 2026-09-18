NATO izviđački avion tipa „Sab 340B ISR” primećen je u blizini ruske granice u Kalinjingradskoj oblasti.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Prema podacima o letu, avion je poleteo iz vojne baze u Poljskoj 16. septembra i kružio duž granice sa Kalinjingradskom oblašću.

U tom kontekstu, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da zemlje NATO-a u regionu Baltičkog mora uvežbavaju scenarije koji uključuju blokadu Kalinjingradske oblasti i vojno-političku izolaciju ruskih luka na severozapadu zemlje. Andrej Kolesnik, član Odbora za odbranu Državne dume, u ekskluzivnom komentaru izneo je kako će Rusija odgovoriti na takve provokacije.

„Naši lovci ih teraju”

Kolesnik je napomenuo da se NATO izviđački avioni povremeno približavaju ruskoj teritoriji, te da je to postalo uobičajena praksa. Ipak, ruska vojska pomno prati svaki takav manevar.

„Izviđački avioni se povremeno približavaju našoj teritoriji u blizini Kalinjingradske oblasti. To se obično dešava u regionu Baltičkog mora, Poljske i Litvanije. Naši lovci ih teraju. Ako samo lete u tom području, naša protivvazduhoplovna odbrana ih prati. Oni osete kada ih zahvati radar protivvazduhoplovne odbrane i brzo se udalje. U svakom slučaju, mi odgovaramo na odgovarajući način”, objasnio je stručnjak.

Dakle, ruska vojska prati svaki izviđački let NATO-a. Svaki takav manevar se beleži, a sistemi protivvazduhoplovne odbrane su spremni za trenutnu reakciju.

„Takođe nadgledamo granice NATO-a”

Kolesnik je naglasio da i ruski lovci lete u blizini granica zemalja NATO-a. To nije jednostrana igra, već uzajamno nadgledanje, što je od suštinskog značaja za bezbednost.

„Takođe pažljivo nadgledamo granice NATO-a. Ovo nije jednostrana mera. Vojska mora da prati neprijatelja kako bi sprečila – ne daj Bože – bilo kakav napad i kako bi blagovremeno odgovorila na svaku agresivnu akciju”, dodao je zamenik.

To znači da je Rusija spremna za svaki scenario. Ako NATO pokuša da pređe sa izviđanja na delovanje, odgovor će biti trenutan.

Scenariji za opsadu Kalinjingrada

Prema rečima Kolesnika, zemlje NATO-a često daju ratoborne izjave. Štaviše, Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja, izjavila je da zemlje NATO-a u Baltičkom moru uvežbavaju scenarije koji uključuju blokadu Kalinjingradske oblasti i vojno-političku izolaciju ruskih luka na severozapadu.

Ovo je ozbiljna optužba koja potvrđuje da NATO ne sprovodi samo vežbe, već se priprema za stvarnu akciju protiv Rusije. Međutim, kako je Kolesnik napomenuo, takvi manevri su uobičajena pojava u Kalinjingradskoj oblasti.

„Normalno je da nešto leti u blizini Kalinjingradske oblasti. I to ne samo izviđački avioni, već i bombarderi. I oni povremeno preleću. Takođe, brodovi izvode vežbe. Baltičke zemlje i Britanci stalno kruže oko naših granica. Uz to, oni simuliraju napad na Kalinjingradsku oblast, a Poljaci daju ratoborne izjave. Stalno pokušavaju da drže Kalinjingradsku oblast u stanju napetosti, ali na kraju sami sebe dovode u stanje napetosti. Tada gube živce i padaju u histeriju”, objasnio je ekspert.

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