LAVROV I VIŠE OD MILION MOSKOVLJANA VEĆ GLASALI: Izlaznost na onlajn glasanje dostigla 25 odsto
MINISTARSTVO za digitalni razvoj, komunikacije i masovne medije izvestilo je da je izlaznost na onlajn glasanje na federalnoj platformi dostigla 25 odsto – četvrtinu broja registrovanih birača na elektronskoj platformi za glasanje
Daljinsko elektronsko glasanje je pokrenuto u svih 32 regiona gde i sprovodi se na federalnoj platformi. Glasanje je počelo u svakom regionu u osam časova po lokalnom vremenu.
Stanovnici Magadanske oblasti bili su prvi koji su koristili elektronsku platformu, a u devet časova po moskovskom vremenu, a Kalinjingradska oblast se poslednja pridružila onlajn glasanju.
Centralna izborna komisija izvestila je da je izlaznost na izborima za Državnu dumu bila 4,83 odsto do 10.09 časova po moskovskom vremenu.
(RT)
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