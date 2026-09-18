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DRAMA NA PLAŽI, AJKULA UBILA KUPAČA: Policija na terenu, u toku potraga za telom (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 11:49

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MUKARAC u Australiji je danas poginuo u napadu ajkule dok je plivao na plaži na zapadu zemlje, saopštila je policija.

ДРАМА НА ПЛАЖИ, АЈКУЛА УБИЛА КУПАЧА: Полиција на терену, у току потрага за телом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ 10 News

U saopštenju policije navodi se da su plovila i helikopteri detaljno pretraživali okean kod plaže Sorento, u severnim predgrađima Perta, nakon napada koji se dogodio kasno pre podne, ali nisu pronašli nikakav trag žrtve, piše Beta AP.

Policija je ipak, kako se dodaje u saopštenju, "uverena da je plivač preminuo usled napada", što su potvrdili i očevici, koji tvrde da su videli veliku količinu krvi u vodi.

Nadležni su zatvorili plažu za kupače.Ove godine je u Australiji zabeleženo pet smrtonosnih napada ajkula, a godišnji prosek takvih incidenata je, prema agencijama koje prate te statistike, dva do tri.

(Kurir)

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