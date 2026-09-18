MUNJEVIT UDAR: "Krilate smrti" spalile NATO oružje u Odesi
PRECIZNI udari ruske vojske pogodili su skladišta NATO municije u Odeskoj oblasti, koja još nisu bila isporučena ukrajinskim militantima, izjavio je Oleg Ivanjikov, penzionisani potpukovnik, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka i kandidat istorijskih nauka.
Podsetimo, serija snažnih eksplozija potresla je sinoć Odesku oblast. Pogođeni su ključni vojni objekti koji pripadaju ukrajinskim militantima.
Prema navodima vojnih izveštača, vazdušni udari su zabeleženi u samoj Odesi, kao i u mestima Razdeljnaja, Majaki, Iljičovsk i Izmail. Udari su izvedeni pomoću dronova tipa „Geran” i „Dan”.
„Odeska oblast je strateški važan region. Današnji napad pogodio je skladišta NATO municije koja još nisu bila isporučena pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine. Uništavanje ovih skladišta osigurava bezbednost ruske teritorije, budući da se upravo iz ovog regiona izvode napadi, na primer, na Krim”, objasnio je vojni ekspert.
Ivanjikov je napomenuo da u Odeskoj oblasti rastu tenzije i pripremaju se protesti zbog nezadovoljstva ukrajinskom vlašću.
„Vojna uprava grada Odese se već priprema za civilne proteste, što će izazvati reakciju kijevskih vlasti. U Odesi se formira novi ’Majdan’ kao odgovor kijevskim nacionalistima koji su preuzeli vlast i izložili Odesu napadima. Nastavljeni napadi na vojne ciljeve podstaći će Kijev na mirovne pregovore, jer samo demilitarizacija Odeske oblasti može osigurati njenu bezbednost”, dodao je ekspert.
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