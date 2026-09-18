NAPAD NA VAZDUHOPLOVNU BAZU TAIF: Oštećen italijanski avion F-2000 - Raketna panika u Saudijskoj Arabiji
U NAPADU na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji nije bilo povređenih, a pogođen je italijanski avion F-2000 "jurofajter", izjavio je ministar odbrane Italije Gvido Krozeto.
- Lično pratim s najvećom pažnjom i u kontaktu sam od sinoć sa načelnikom Generalštaba odbrane, generalom Lučanom Portolanom, razvoj situacije u Saudijskoj Arabiji, a posebno u vazduhoplovnoj bazi Taif, koja je bila meta nekoliko napada i gde je italijansko osoblje prisutno u operaciji 'Inherent Resolve'. Nijedan italijanski vojnik nije uključen. U napadu je pogođen italijanski avion F-2000 koji se nalazio unutar baze i u decentralizovanom području. Nema druge štete na vozilima ili infrastrukturi koju koristi naše osoblje - izjavio je Krozeto, prenosi agencija Ansa.
On je rekao da je zamolio načelnika Generalštaba odbrane, generala Lučana Portolana, komandanta Zajedničke operativne komande, generala Đovanija Mariju Janučija, i načelnika Ratnog vazduhoplovstva, generala Antonija Konservu da mu dostave dalju procenu, nakon onih koje su već date poslednjih nedelja, o razvoju situacije, stanju italijanskog osoblja i mogućim operativnim opcijama. Krozeto je istakao da mu je potvrđeno da su sve bezbednosne mere za zaštitu vojnog osoblja već neko vreme na snazi.
- Za nekoliko minuta dobiću prve informacije tokom sastanka u Ministarstvu odbrane. Situacija se prati sa najvećom pažnjom sa ciljem da se obezbedi puna zaštita našeg osoblja i da se deluje sa neophodnom odgovornošću - naveo je Krozeto.
(Tanjug)
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