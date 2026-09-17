Svet

NOĆ U TOALETU: Poslanik ostao zaglavljen, spasila ga čistačica

Novosti online

17. 09. 2026. u 20:56

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BELGIJSKI poslanik Frederik Erens iz stranke Vlaams Belang proveo je noć u zaključanom toaletu u zgradi parlamenta u Briselu, javlja VRT.

НОЋ У ТОАЛЕТУ: Посланик остао заглављен, спасила га чистачица

Foto: Rawf8 / Alamy / Profimedia

Prema pisanju televizijskog kanala , Erens je uveče, pre nego što je otišao kući, otišao u toalet u jednoj od zgrada parlamentarnog kompleksa.

- Jedan komad se otkinuo i nisam mogao da izađem - rekao je on.

Zamenik je rekao da je kucao na vrata, ali ga niko nije čuo jer je većina njegovih kolega već napustila zgradu. Takođe nije mogao da obavi telefonski poziv jer je zaboravio telefon na stolu. 

Erens je nastavio da kuca na vrata, nadajući se da će ga stražar čuti. Međutim, tek ujutru čistačica je pustila političara.

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