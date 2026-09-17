TAKO TUČE IRAN: Američke baze na Bliskom istoku razvaljene za sva vremena
AMERIČKE vojne baze na Bliskom istoku pretrpele su nepopravljivu štetu tokom sukoba sa Iranom.
To je objavio američki vojni oficir, prenosi ABC News.
- Ove baze su pretrpele nepopravljivu štetu. A ako odlučimo da ih obnovimo, biće potrebne decenije - rekao je izvor kanala.
Prema njegovim rečima, nemoguće je obnoviti uništene objekte za nekoliko meseci.
Građevinski i restauratorski radovi, prema izvoru informacija, mogli bi da traju mnogo godina.
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