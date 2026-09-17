Svet

TAKO TUČE IRAN: Američke baze na Bliskom istoku razvaljene za sva vremena

Novosti online

17. 09. 2026. u 18:00

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AMERIČKE vojne baze na Bliskom istoku pretrpele su nepopravljivu štetu tokom sukoba sa Iranom.

ТАКО ТУЧЕ ИРАН: Америчке базе на Блиском истоку разваљене за сва времена

Foto: Pixabay/akbarnemati

To je objavio američki vojni oficir, prenosi ABC News.

- Ove baze su pretrpele nepopravljivu štetu. A ako odlučimo da ih obnovimo, biće potrebne decenije - rekao je izvor kanala.

Prema njegovim rečima, nemoguće je obnoviti uništene objekte za nekoliko meseci.

Građevinski i restauratorski radovi, prema izvoru informacija, mogli bi da traju mnogo godina.

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