Svet

TEHERAN ZADAO NOVI UDAR AMERICI: Iranska PVO oborila 53. MQ-9 Riper od početka rata

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 09. 2026. u 17:52

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KORPUS iranske Revolucionarne garde (IRGC) presreo je i oborio 53. bespilotnu letelicu tipa MQ-9 američke vojske od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je počeo krajem februara, saopšteno je danas iz tog korpusa, preneli su iranski mediji.

ТЕХЕРАН ЗАДАО НОВИ УДАР АМЕРИЦИ: Иранска ПВО оборила 53. MQ-9 Рипер од почетка рата

Unsplash

IRGC je u saopštenju naveo da su njegove jedinice protivvazdušne odbrane oborile američku bespilotnu letelicu MQ-9 “Riper” iznad ostrva Kešm, koje se nalazi na jugu zemlje, prenela je agencija Fars.

Kako se navodi, iranske snage PVO ostvarile su impresivan niz vazdušnih pobeda tokom tekućeg rata i prethodnih sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama.

IRGC navodi i da su tokom četrdesetodnevnog američko-izraelskog rata protiv Irana iranske jedinice PVO uništile stotine naprednih neprijateljskih bespilotnih letelica, uključujući modele MQ-9 “Riper”, “Hermes” i “Lukas” .

Garda je dodala da je bespilotna letelica presretnuta u pomoću novog, naprednog sistema protivvazdušne odbrane koji funkcioniše u okviru iranske integrisane mreže PVO.

Do ovog najnovijeg obaranja došlo je dva dana nakon što je IRGC saopštio da su u jednom danu, iznad Ormuskog moreuza, presretnute i uništene tri američke bespilotne letelice tipa MQ-1 Predator, prenela je iranska televizija Pres.

(Tanjug)

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