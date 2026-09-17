ROJTERS OTKRIVA: Kina zatražila od Irana da pomogne u smirivanju tenzija u Jemenu
Nakon apela Saudijske Arabije zbog vojnih akcija Huta prošle nedelje, Kina je privatno zatražila od Teherana da utiče na smirivanje tenzija u Jemenu, tvrde tri iranska izvora za Rojters.
Kako se navodi u tekstu, Rijad se obratio Kini za pomoć nakon što su Huti brzo napredovali duž obale Crvenog mora i oko moreuza Bab el-Mandeb koji su uticali na izvoz nafte i brodarstvo.
Peking želi Iran da iskoristi svoj uticaj na Hute kako bi pomogao u sprečavanju dalje eskalacije sukoba preko energetskih ruta od kojih zavisi Kina, govore izvori.
Izvori nisu otkrili više detalja o tome kako je poruka preneta i da li je preneta tokom jučerašnje posete iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija Kini, piše Rojters.-
Dodaje se da je Teheran naglasio da stabilnost i mir u regionu zavise od okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana, ali da nije precizirano koji je odgovor na to dao Peking.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova, na zahtev Rojtersa, oglasilo po tom pitanju:
- Kina ne želi da vidi da se regionalne tenzije dalje preliju u Jemen i Crveno more. Eskalacija regionalne nestabilnosti nije u interesu nijedne strane. Suverenitet i bezbednost svih zemalja treba poštovati, a objekti od vitalnog značaja za život ljudi ne smeju biti ciljani. Kina poziva na okončanje akcija koje dodatno komplikuju situaciju i poziva na rešavanje problema kroz dijalog i pregovore - navodi se.
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