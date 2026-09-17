RUSKE snage su preuzele kontrolu nad mestom Mala Volčja u Harkovskoj oblasti i oslobodile su Rozovku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Jedinice grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč oko neprijateljskih formacija i proširuju spoljnu zonu kontrole.

Ilustracija telegram rybar

Kao rezultat aktivnih operacija, selo Mala Volčja u Harkovskoj oblasti je dospelo pod kontrolu ruskih trupa. Ukupno je neprijatelj u zoni odgovornosti snaga grupe "Sever" izgubio do 220 vojnika, dva oklopna borbena vozila, pet automobila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 200 vojnika, oklopno vozilo "hamvi" američke proizvodnje, sedam vozila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 170 vojnika, oklopno vozilo "makspro" američke proizvodnje i 14 automobila.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoj taktički položaj. Tokom proteklog dana, neutralisale su više od 400 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i 12 automobila.

Jedinice grupe trupa "Istok" su prodrle duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naseljeno mesto Rozovka u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage su izgubile u ovom području više od 240 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i 11 automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su poboljšale svoj položaj duž prednje ivice fronta. U zoni njihove odgovornosti neutralisano je do 30 vojnika, devet automobila i stanica za elektronsko ratovanje.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su osam vođenih avio-bombi i 956 bespilotnih letelica.

Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga pogodile su objekte ukrajinske energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Osim toga, oštećena su skladišta municije i vojne opreme, montažni pogoni, mesta za skladištenje bespilotnih letelica i njihovih komponenti, kao i mesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika.

(rt.rs)

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