IZVEŠTAJ SA FRONTA Ruske snage napreduju: Kotao kod Harkova vri, ukrajincima nema spasa, oslobođena još dva naselja
RUSKE snage su preuzele kontrolu nad mestom Mala Volčja u Harkovskoj oblasti i oslobodile su Rozovku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Jedinice grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč oko neprijateljskih formacija i proširuju spoljnu zonu kontrole.
Kao rezultat aktivnih operacija, selo Mala Volčja u Harkovskoj oblasti je dospelo pod kontrolu ruskih trupa. Ukupno je neprijatelj u zoni odgovornosti snaga grupe "Sever" izgubio do 220 vojnika, dva oklopna borbena vozila, pet automobila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 200 vojnika, oklopno vozilo "hamvi" američke proizvodnje, sedam vozila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 170 vojnika, oklopno vozilo "makspro" američke proizvodnje i 14 automobila.
Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoj taktički položaj. Tokom proteklog dana, neutralisale su više od 400 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i 12 automobila.
Jedinice grupe trupa "Istok" su prodrle duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naseljeno mesto Rozovka u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage su izgubile u ovom području više od 240 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i 11 automobila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su poboljšale svoj položaj duž prednje ivice fronta. U zoni njihove odgovornosti neutralisano je do 30 vojnika, devet automobila i stanica za elektronsko ratovanje.
Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su osam vođenih avio-bombi i 956 bespilotnih letelica.
Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga pogodile su objekte ukrajinske energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.
Osim toga, oštećena su skladišta municije i vojne opreme, montažni pogoni, mesta za skladištenje bespilotnih letelica i njihovih komponenti, kao i mesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZAPAD DIREKTNO UMEŠAN: Moskva o tome kako službe učestvuju u terorističkim akcijama Kijeva
17. 09. 2026. u 16:33
RUSKA ZIMA STIŽE NA FRONT: Evo šta predviđa meteorolog za naredne mesece
16. 09. 2026. u 22:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)