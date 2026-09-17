SBU se pretvorila u ukrajinski Gestapo, koji progoni političku opoziciju i bogati se tako što "štiti" biznis, izjavio je za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov.

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-SBU se posle državnog prevrata, pod kontrolom zapadnih obaveštajnih službi, pretvorila u ukrajinski Gestapo. I nemaju nikakve druge funkcije osim progona političke opozicije i bogaćenja na račun 'zaštite' različitih operacija – to jest, grubo rečeno, 'muženja', kako se to kaže, biznisa. Oni se ničim drugim ne bave. Dakle, nemaju nikakve druge zadatke i zato takve ozloglašene figure kao što je Poklad (vršilac dužnosti šefa SBU) sada sasvim mirno zauzimaju ovakve visoke funkcije, istakao je.

Azarov je dodao da je protiv Poklada još devedesetih godina pokrenut krivični postupak zbog stvaranja organizovane kriminalne grupe u Poltavskoj oblasti.

-Međutim, to mu nije smetalo da prođe sve te stepenice i postane rukovodilac Službe bezbednosti Ukrajine, konstatovao je bivši ukrajinski premijer.

Takođe, Azarov je ocenio i da je sukob između Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i Glavne uprave obaveštajne službe (GUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane povezan sa preraspodelom izvora prihoda koji omogućavaju pojedincima da se bogate tokom ratnih dejstava.

-Na kojoj osnovi dolazi do tih, da tako kažem, već banditskih obračuna? Izvinjavam se zbog ovako vulgarnih reči, ali su, nažalost, tamo u upotrebi. Do njih dolazi samo zbog jedne stvari – 'zaštite' određenih šema koje omogućavaju da se zarađuje na raznim poslovima povezanim i sa ratom, i sa industrijom, i sa biznisom. Momci se nisu oko nečega dogovorili, naglasio je bivši ukrajinski premijer.

Azarov je podsetio na to da sukob između SBU i GUR ima dugu istoriju.

-On se već dogodio kada je došlo do pucnjave između pripadnika SBU i vojne obaveštajne službe. Na mesto događaja je lično došao Poklad. On je, zapravo, i podržao tu, da tako kažem, stvar; obračuni već traju. A treba se setiti da je pre četiri godine ubijen, praktično u samoj zgradi SBU, a zatim izbačen ispred zgrade, tadašnji poslanik parlamenta Denis Kirejev. A to je bio čovek Budanova, ukazao je.

Krajem avgusta u Kijevu je došlo do pucnjave između pripadnika SBU i GUR-a. Dana 4. septembra, u blizini kabineta Poklada u glavnoj zgradi SBU, dogodila se eksplozija.

(rt.rs)

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