"RUSIJA NEĆE PRAVITI USTUPKE" Kineski ekspert: Ruske snage zadržavaju inicijativu na frontu
RUSIJA neće praviti teritorijalne ustupke radi pokretanja pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, jer smatra da je u stanju da sama preuzme kontrolu nad teritorijama koje smatra svojim, ocenio je zamenik direktora Instituta za Rusiju Univerziteta Cinghua Vu Dahui.
On je, u izjavi za Sputnjik na marginama Sjangšanskog foruma u Pekingu, ocenio da u bliskoj budućnosti ne treba očekivati značajniji proboj u pregovorima o Ukrajini.
Vu Dahui smatra da, uprkos pokušajima ukrajinskih snaga da izvedu kontranapade na pojedinim delovima fronta, ruske snage napreduju na strateški važnim pravcima.
On je ocenio i da zapadne isporuke oružja neće biti dovoljne da promene situaciju u korist Kijeva ukoliko Ukrajina izgubi kontrolu nad tom ključnom odbrambenom linijom u Donbasu.
Vu Dahui očekuje da će Moskva, ukoliko ruske snage nastave da napreduju na frontu, postepeno pooštravati uslove koje postavlja za postizanje sporazuma o okončanju sukoba.
Kineski stručnjak je više puta posetio zonu borbenih dejstava. Kako je naveo, njegove procene o odlučnosti ruskih vojnika da preuzmu kontrolu nad celim Donbasom u velikoj meri se zasnivaju i na ličnim razgovorima koje je vodio sa njima.
(Sputnjik)
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