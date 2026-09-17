RUSIJA neće praviti teritorijalne ustupke radi pokretanja pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, jer smatra da je u stanju da sama preuzme kontrolu nad teritorijama koje smatra svojim, ocenio je zamenik direktora Instituta za Rusiju Univerziteta Cinghua Vu Dahui.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

On je, u izjavi za Sputnjik na marginama Sjangšanskog foruma u Pekingu, ocenio da u bliskoj budućnosti ne treba očekivati značajniji proboj u pregovorima o Ukrajini.



Vu Dahui smatra da, uprkos pokušajima ukrajinskih snaga da izvedu kontranapade na pojedinim delovima fronta, ruske snage napreduju na strateški važnim pravcima.



Poseban značaj, prema njegovoj oceni, ima Slavjansko-kramatorska aglomeracija. Kineski ekspert smatra da bi ruske snage, ukoliko preuzmu kontrolu nad tim snažno utvrđenim područjem, stekle značajnu operativnu prednost.

On je ocenio i da zapadne isporuke oružja neće biti dovoljne da promene situaciju u korist Kijeva ukoliko Ukrajina izgubi kontrolu nad tom ključnom odbrambenom linijom u Donbasu.

Vu Dahui očekuje da će Moskva, ukoliko ruske snage nastave da napreduju na frontu, postepeno pooštravati uslove koje postavlja za postizanje sporazuma o okončanju sukoba.

Kineski stručnjak je više puta posetio zonu borbenih dejstava. Kako je naveo, njegove procene o odlučnosti ruskih vojnika da preuzmu kontrolu nad celim Donbasom u velikoj meri se zasnivaju i na ličnim razgovorima koje je vodio sa njima.

(Sputnjik)