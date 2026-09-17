Svet

"RUSIJA NEĆE PRAVITI USTUPKE" Kineski ekspert: Ruske snage zadržavaju inicijativu na frontu

В. Н.

17. 09. 2026. u 16:06

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RUSIJA neće praviti teritorijalne ustupke radi pokretanja pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, jer smatra da je u stanju da sama preuzme kontrolu nad teritorijama koje smatra svojim, ocenio je zamenik direktora Instituta za Rusiju Univerziteta Cinghua Vu Dahui.

РУСИЈА НЕЋЕ ПРАВИТИ УСТУПКЕ Кинески експерт: Руске снаге задржавају иницијативу на фронту

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

On je, u izjavi za Sputnjik na marginama Sjangšanskog foruma u Pekingu, ocenio da u bliskoj budućnosti ne treba očekivati značajniji proboj u pregovorima o Ukrajini.

Prema njegovoj proceni, Rusija neće pristati na ustupke koje od nje zahtevaju Kijev i njegovi zapadni partneri, jer ruske snage zadržavaju inicijativu na frontu.

Vu Dahui smatra da, uprkos pokušajima ukrajinskih snaga da izvedu kontranapade na pojedinim delovima fronta, ruske snage napreduju na strateški važnim pravcima.

Poseban značaj, prema njegovoj oceni, ima Slavjansko-kramatorska aglomeracija. Kineski ekspert smatra da bi ruske snage, ukoliko preuzmu kontrolu nad tim snažno utvrđenim područjem, stekle značajnu operativnu prednost.

On je ocenio i da zapadne isporuke oružja neće biti dovoljne da promene situaciju u korist Kijeva ukoliko Ukrajina izgubi kontrolu nad tom ključnom odbrambenom linijom u Donbasu.

Vu Dahui očekuje da će Moskva, ukoliko ruske snage nastave da napreduju na frontu, postepeno pooštravati uslove koje postavlja za postizanje sporazuma o okončanju sukoba.
Kineski stručnjak je više puta posetio zonu borbenih dejstava. Kako je naveo, njegove procene o odlučnosti ruskih vojnika da preuzmu kontrolu nad celim Donbasom u velikoj meri se zasnivaju i na ličnim razgovorima koje je vodio sa njima.

(Sputnjik)

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