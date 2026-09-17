OSVETA ZA PIRATSKI NAPAD: Turski mornari tužili Ukrajinu Haškom sudu zbog napada dronom

VLASNIK i posada turskog teretnog broda kojeg je u julu napao ukrajinski dron podneli su tužbu protiv kijevskog režima Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) u Hagu.

Foro: AI/Gemini

Brod Rejhan Sari je prevozio žito iz ruske luke Tuapse u Trabzon kada je pogođen, navodi se u tužbi. Jedan član posade je poginuo a dva su povređena, dok je brodu nanesena značajna materijalna šteta.

-Postoje konkretne informacije i video-zapisi koji pokazuju da je napad izvršila Ukrajina, izjavio je Koraj Kurun, advokat koji predstavlja 12 mornara, porodicu poginulog mornara, kao i vlasnika broda.

Kurun je dodao da je napad izvršen na način dosledan sa ukrajinskom kampanjom udara na trgovačke brodove u Crnom moru.

-Video-snimci ove operacije, kao i snimci koji pokazuju udar na naš brod, otvoreno su deljeni na zvaničnim (ukrajinskim) nalozima na društvenim mrežama. Naša analiza pokazuje da je brod na video-snimku zaista Rejhan Sari, dodao je Kurun.

Turski mediji su ispočetka javili da je Rejhan Sari prevozio ugalj iz ruske luke Taman. Fotografije i video-snimci posle napada pokazuju teška oštećenja u utrobi broda kao i tragove gelera. U tužbi se od MKS traži da napad klasifikuje kao mogući zločin protiv čovečnosti.

Turska je prošlog meseca uručila protest ukrajinskom ambasadoru zbog napada na trgovačke brodove u Crnom moru. U julu je Indija učinila isto, nakon što je jedan indijski mornar poginuo u napadu na trgovački brod Omorfi.

Ukrajina je tokom leta pokrenula niz napada na trgovačke brodove u Crnom i Azovskom moru, navodeći da time remeti rusku vojnu logistiku i sprovodi zapadne sankcije protiv takozvane "flote u senci".

Moskva je optužila kijevski režim za napade na čisto civilne ciljeve. Pored brodova, Ukrajina dronovima gađa i civilne kamione, elektrane i stambene komplekse. Kremlj je izjavio da je Kijev "otvorio Pandorinu kutiju" i obećao odmazdu. Ruski odgovor su bili udari na ukrajinske elektrane i lučku infrastrukturu, kao i brodove koji dopremaju vojnu opremu Oružanim snagama Ukrajine.

Ukrajina je potpisala Rimski statut 2024. godine. što znači da je pod jurisdikcijom MKS od 1. januara 2025.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu