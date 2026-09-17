PANIKA NA ZAPADU, KIM ŠALJE SPECIJALCE ZA ULIČNE BORBE! Severna Koreja sprema snage za Rusiju — Sprema se PAKAO za NATO!

PREMA novim satelitskim snimcima, Korejska narodna armija proširuje i unapređuje objekte za obuku trupa za borbu u urbanim sredinama.

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

Radovi se izvode na velikim vojnim poligonima u blizini Pjongjanga i u okrugu Unsan, uključujući i objekte koji su se ranije dovodili u vezu sa snagama za specijalne operacije Korejske narodne armije. Ove aktivnosti se odvijaju u jeku izveštaja da bi Pjongjang mogao da rasporedi još hiljade vojnika kao podršku ruskim ratnim naporima u Ukrajini, a istovremeno odražavaju i šire nastojanje da se iskustva iz savremenog ratovanja uvrste u program obuke Korejske narodne armije.



Foto: KCNA

Ovaj razvoj događaja je značajan jer, iako Severna Koreja poseduje desetine objekata za obuku za urbanu borbu, smatra se da mnogi od njih potiču još od pre nekoliko decenija. Modernizacija ovih lokacija ukazuje na to da Korejska narodna armija želi da prilagodi uslove obuke promenama u svojim operativnim planovima i iskustvima iz nedavnih sukoba – posebno u pogledu masovne upotrebe dronova, preciznog naoružanja i delovanja pešadije u naseljenim mestima tokom rusko-ukrajinskog rata. Severnokorejske specijalne snage već važe za jedne od najsposobnijih na svetu, što je potvrđeno kako tokom sukoba sa južnokorejskim snagama devedesetih godina, tako i tokom operacija protiv džihadističkih pobunjenika u Siriji tokom druge decenije 21. veka; očekuje se da će dodatna obuka za borbu u gradu podržati pripreme ovih, kao i redovnih jedinica, za različite scenarije kako na Korejskom poluostrvu, tako i u Ukrajini.





Snimci kompanije „Planet Labs” pokazuju da je u junu počela izgradnja na poligonu Korejske narodne armije br. 60, u oblasti Kangdong istočno od Pjongjanga. Na padini u središtu prostranog kompleksa za obuku gradi se desetak novih objekata, dok su dodatni radovi izvedeni na delu poligona namenjenom isključivo za vojne operacije u urbanim uslovima (tzv. MOUT zona) na zapadnoj strani. Lokacija i dizajn novih građevina ukazuju na to da su one prvenstveno namenjene borbenoj obuci, a ne uobičajenom smeštaju ili administrativnim potrebama. Čini se da nove zgrade čine deo okruženja za obuku osmišljenog tako da verno prikazuje objekte na kakve bi vojnici mogli naići tokom borbenih dejstava.U avgustu su ukrajinski izvori naveli da se Severna Koreja priprema za raspoređivanje između 30.000 i 50.000 dodatnih pripadnika vojske radi podrške ruskim ratnim naporima, a kasniji izveštaji su ukazivali i na to da su pripadnici Korejske narodne armije upravljali novim jedinicama za balističke rakete koje su korišćene na ukrajinskom ratištu. Takođe, u avgustu su ukrajinski obaveštajni zvaničnici izvestili da Korejska narodna armija u Rusiju šalje i specijalizovani kontingent operatera dronova. Među analitičarima je široko rasprostranjeno mišljenje da bi izgradnja novih poligona za obuku u urbanim uslovima mogla biti povezana sa učešćem Severne Koreje u rusko-ukrajinskom ratu.

militarywatchmagazine.com

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