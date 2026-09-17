Svet

NAJKRITIČNIJA TAČKA SUKOBA U JEMENU: Žestoke bitke na planinama Kahbub za kontrolu nad ključnim morskim prolazom

Ј.О.С.

17. 09. 2026. u 12:14

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JEMENSKE vladine snage i Huti se bore na nekoliko frontova, a jedan od njih se nalazi na strateški važnoj planini Kahbub u blizini Bab el Mandeba.

НАЈКРИТИЧНИЈА ТАЧКА СУКОБА У ЈЕМЕНУ: Жестоке битке на планинама Кахбуб за контролу над кључним морским пролазом

Profimedia

Kako saznaje Al Džazira, vladine snage su uz podršku najveće južnojemenske vojne formacije brigade Al Amalika sprečile pokušaj Huta da zauzmu područje Kahbub i izvrše napad velikih razmera.

Prema navodima, vladine snage su zarobile dva pripadnika Huta i oborili hutski dron.

Bitka je usledila nakon što su početkom nedelje Huti izveli munjevit napad, iskoristivši iznenadno povlačenje dela vladinih trupa kako bi zauzeli veći deo planinskog lanca Kahbub i strateški važan priobalni grad Moku.

Jemenska vojska sada pokušava da potpuno potisne Hute sa ovih ključnih visina koje nadgledaju čitavu obalu Crvenog mora i direktno kontrolišu glavne logističke puteve i snabdevanje u ovom delu zemlje.

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