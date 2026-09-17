NAJKRITIČNIJA TAČKA SUKOBA U JEMENU: Žestoke bitke na planinama Kahbub za kontrolu nad ključnim morskim prolazom

JEMENSKE vladine snage i Huti se bore na nekoliko frontova, a jedan od njih se nalazi na strateški važnoj planini Kahbub u blizini Bab el Mandeba.

Profimedia

Kako saznaje Al Džazira, vladine snage su uz podršku najveće južnojemenske vojne formacije brigade Al Amalika sprečile pokušaj Huta da zauzmu područje Kahbub i izvrše napad velikih razmera.

Prema navodima, vladine snage su zarobile dva pripadnika Huta i oborili hutski dron.

Bitka je usledila nakon što su početkom nedelje Huti izveli munjevit napad, iskoristivši iznenadno povlačenje dela vladinih trupa kako bi zauzeli veći deo planinskog lanca Kahbub i strateški važan priobalni grad Moku.

Jemenska vojska sada pokušava da potpuno potisne Hute sa ovih ključnih visina koje nadgledaju čitavu obalu Crvenog mora i direktno kontrolišu glavne logističke puteve i snabdevanje u ovom delu zemlje.