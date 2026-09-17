RAT TEHERANA I STOKHOLMA: Iran proterao švedskog diplomatu kao odgovor na potez Švedske
IRAN je zatražio od jednog švedskog diplomate da napusti zemlju, kao odgovor na sličnu odluku Švedske u sredu, saopštilo je danas iransko Ministarstvo spoljnih poslova, ocenivši potez Švedske kao "neopravdan".
Švedsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je juče da je pozvalo iranskog ambasadora na razgovor i zatražilo od jednog zvaničnika iranske ambasade u Stokholmu da napusti zemlju, navodeći da je reč o aktivnostima koje nisu u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, prenosi Rojters.
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je na razgovor pozvalo švedskog ambasadora u Teheranu i protestovalo zbog politike Švedske prema Iranu, "posebno uvredljive retorike o Iranu i pružanja utočišta antiiranskim terorističkim elementima i grupama".
(Tanjug)
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