RAT TEHERANA I STOKHOLMA: Iran proterao švedskog diplomatu kao odgovor na potez Švedske

IRAN je zatražio od jednog švedskog diplomate da napusti zemlju, kao odgovor na sličnu odluku Švedske u sredu, saopštilo je danas iransko Ministarstvo spoljnih poslova, ocenivši potez Švedske kao "neopravdan".

Foto: Ognjen Stevanovic/Alamy/Profimedia

Švedsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je juče da je pozvalo iranskog ambasadora na razgovor i zatražilo od jednog zvaničnika iranske ambasade u Stokholmu da napusti zemlju, navodeći da je reč o aktivnostima koje nisu u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, prenosi Rojters.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je na razgovor pozvalo švedskog ambasadora u Teheranu i protestovalo zbog politike Švedske prema Iranu, "posebno uvredljive retorike o Iranu i pružanja utočišta antiiranskim terorističkim elementima i grupama".

(Tanjug)

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