SABOTERI IZGORELI U "MAŠINI ZA APOKALIPSU": Rusi razneli NATO oklopnjak, nije im bilo spasa!
U ZONI specijalne vojne operacije, ruske trupe su uništile kanadsko oklopno vozilo „Senator”, poznato kao „vozilo za apokalipsu”.
Vojni ekspert i penzionisani pukovnik Anatolij Matvijčuk objasnio je njegove karakteristike i značaj tog gubitka.
„To je prilično moćno oklopno vozilo. Zanimljivo je po tome što poseduje podvozje otporno na mine, sa posebnim geometrijskim ispustima koji sprečavaju da municija ošteti vozilo. Nazivaju ga ’vozilom za apokalipsu’ jer može da deluje u zonama nuklearne i hemijske kontaminacije i štiti posadu od štetnih uticaja”, objasnio je ekspert.
Prema njegovim rečima, gubitak takvog oklopnog vozila predstavlja ozbiljan udarac za Oružane snage Ukrajine.
„U poslednje vreme, pripadnici ruske vojske ističu da je viđanje tenka ili oklopnog vozila u pokretu postalo prava retkost. Naime, već smo uništili toliko tehnike i naoružanja ukrajinskih snaga da oni preostala vozila povlače u rezervu i koriste ih samo u posebnim situacijama. Stoga, ako se ’Senator’ nađe u dometu vidljivosti i dejstva naših dronova, to znači da je neprijatelj pokušavao da izvede neku važnu operaciju”, rekao je Matvijčuk.
Ipak, oklopna vozila ove klase ne učestvuju direktno u borbi – njihova osnovna namena je transport ljudstva. „Oklopna vozila ne učestvuju u borbi; ona služe za transport ljudstva. U ovom slučaju, reč je o odeljenju od deset ljudi”, napomenuo je ekspert.
Taj broj vojnika mogao je biti angažovan za sabotažu ili druge specijalne zadatke. „Trenutno nema mobilnih grupa veličine čete. Obično je reč o odeljenjima ili posadama. Verujem da je uništenje ’Senatora’ poremetilo neprijateljsko raspoređivanje, ne samo snaga, već i izvođenje specijalne operacije u jednom od sektora fronta”, zaključio je Matvijčuk.
Ranije je Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske snage u zoni Centralnog vojnog okruga uništile američki oklopni transporter M113. Ova vozila je američka vojska koristila tokom Vijetnamskog rata, kada su dobila nadimak „Zeleni zmaj”.
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