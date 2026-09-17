NOVI DIREKTOR ENGLESKE ŠKOLE IZBACIO 25 ĐAKA ZA SEDAM DANA: Deca kažnjavana zbog smeha i gledanja kroz prozor

DIREKTOR škole u Somersetu na jugozapadu Engleske suspendovao je 25 učenika tokom prve nedelje školskog semestra, što je izazvalo kritike roditelja koji tvrde da su učenici kažnjavani zbog smeha, preglasnog zatvaranja torbi ili gledanja kroz prozor.

Unsplash

Prema pisanju britanskog Telegrafa, roditelji su optužili novog direktora Dena Džefriza da vodi školu kao "vojnu bazu"

Dok roditelji navode da su deca kažnjavana zbog sitnica poput nervoznog smeha ili pogleda kroz prozor, Džefris odbacuje optužbe i ističe da se suspenzije primenjuju isključivo nakon upornog prkosa i višestrukog ometanja nastave. Više informacija možete pronaći na ITV News.

- Samo se nervozno smejala zbog okoline, čudnih lica...To je nova škola, novi ljudi. Želite da se vaše dete oseća bezbedno, želite da uči. Želite iste mogućnosti kao i svako drugo dete, kao i sva druga deca koja dolaze ovde. To je sve što želimo. Želimo da se potrebe dece zadovolje i da se prema njima ne postupa kao da je vojna baza - rekla je majka jedne devojčice.

Ona je dodala da su drugi učenici suspendovani zbog preglasnog zatvaranja torbi, gledanja kroz prozor ili kašnjenja od samo jednog minuta.

Prema njenim rečima, ovakva atmosfera je ozbiljno narušila mentalno zdravlje dece, zbog čega je jedan od učenika u strahu čak morao da se sakrije u toaletu.

- Ako je bila malo nemirna ili se nije koncentrisala, bila bi poslata u sobu za resetovanje gde bi bila disciplinovana ako ne bi radila ono što škola želi - izjavila je majka još jedne devojčice koja pohađa ovu ustanovu.

Direktor Džefriz je naglasio da su sve suspenzije bile opravdane i da su rezultat "otvorenog prkosa koji dovodi do ometanja rada škole", a ne drugih razloga poput nošenja pogrešne uniforme ili minimalnog kašnjenja na čas.

- Tu sam da osiguram da ostanemo inkluzivni i održavamo zaista visoke standarde. Imamo 1.400 dece na koledžu. Prošle nedelje smo imali ukupno 20 dana suspenzije, pri čemu su neka deca dobila više od jednog dana - rekao je on.

Istakao je da to "nije bio veliki broj", kao ni "događaj posebno velikih razmera".

- Može se reći da je izvestan broj dece smatrao povratak u školu komplikovanijim i to se dešava. Sva deca zaslužuju obrazovanje bez ometanja i tamo gde imamo veoma mali broj učenika koji ometaju učenje drugih, važno je da ih podržimo koliko god možemo, ali ne dozvoljavamo da to utiče na obrazovanje ostalih - zaključio je on.