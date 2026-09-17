"TO JE VEOMA DOBRA IDEJA": Francuska podržala predlog o probudljivanju odnosa EU i Kanade
FRANCUSKA je danas podržala predlog o produbljivanju odnosa Evropske unije i Kanade, uprkos pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa da će na tu inicijativu odgovoriti protivmerama, javljaju francuski mediji.
- Veoma je dobra ideja da se prodube odnosi sa Kanadom - izjavio je francuski ministar zadužen za Evropu Bendžamin Hadad za televiziju Publik Sena, uz napomenu da pitanje institucionalnog statusa takvog partnerstva i dalje ostaje otvoreno, prenosi Figaro.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predložila je juče da Kanada postane prva zemlja koja bi imala status "pridružene članice" Evropske unije.
- Sa Kanadom imamo mnogo toga da radimo - rekao je Hadad, ističući da je ta zemlja politički usklađena sa EU po nizu pitanja.
On je, međutim, dodao da nije jasno "kakav institucionalni oblik" bi produbljivanje odnosa trebalo da dobije.
- Već danas imamo više institucija i formata u okviru kojih možemo dodatno da produbimo odnose sa Kanadom - rekao je Hadad.
Upitan o reakciji američkog predsednika Donalda Trampa, koji je zapretio prekidom trgovinske razmene kao odgovorom na ovaj predlog, Hadad je ocenio da "nije na Sjedinjenim Američkim Državama da biraju političke i geopolitičke pravce Evropljana".
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