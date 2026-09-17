Svet

"SPREMAJU SE ZA RAT PROTIV RUSIJE": Lavrov o zapadnim elitama

В. Н.

17. 09. 2026. u 10:42

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ZAPADNE zemlje aktivno se pripremaju za rat protiv Rusije, šireći mit o navodnoj ruskoj pretnji, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na otvaranju Četvrtog kongresa Međunarodnog pokreta rusofila.

СПРЕМАЈУ СЕ ЗА РАТ ПРОТИВ РУСИЈЕ: Лавров о западним елитама

foto: Alexey Nikolskiy / Sputnik / Profimedia

- Danas vladajući krugovi i elite većine zapadnih zemalja šire mit o pretnji koja navodno dolazi iz Rusije, aktivno se pripremaju za rat protiv naše zemlje i, između ostalog, osuđuju nas zbog toga što navodno podrivamo evropske vrednosti. Kakve su to vrednosti u stvarnosti, možemo da vidimo - rekao je Lavrov.

(Sputnjik)

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