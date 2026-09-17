Svet

MASOVNI UDARI PO UKRAJINI: Rusi otkrili mete, pogođen i najveći data centar za vojne namene

В.Н.

17. 09. 2026. u 10:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage su izvele masovne i grupne udare na objekte vojno-industrijskog kompleksa, energetsku i lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo Rusije.

МАСОВНИ УДАРИ ПО УКРАЈИНИ: Руси открили мете, погођен и највећи дата центар за војне намене

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su masovne i grupne udare visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, po preduzećima metalurške i radio-elektronske industrije, vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, kao i po objektima energetike koji obezbeđuju funkcionisanje lučke i transportne infrastrukture, i plovilima angažovanim u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.

U Kijevu i Kijevskoj oblasti je pogođen pogon za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica različitih tipova, uključujući bespilotne letelice srednjeg dometa RAKS-2IKS (RAX-2X), kao i pogon za proizvodnju bespilotnih letelica "Pegas arms", koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa.

Izveden je napad na industrijsko preduzeće za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, kao i pripremu za upotrebu kopnenih robototehničkih kompleksa, kao i na centar podataka "De Novo Data-centar", najveći centar koji obezbeđuje rad serverske opreme koja se koristi u vojne svrhe, kao i obradu, prenos i skladištenje podataka, uključujući obaveštajne podatke, u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

Pogođeno je postrojenje za skladištenje energije u baterijama "Brovari", koji obezbeđuje nesmetano funkcionisanje vojnih objekata na teritoriji Kijevske oblasti.

U Zaporoškoj oblasti izveden je napad na metalurški kombinat "Zaporošstalj", koji predstavlja ključno preduzeće metalurške industrije Ukrajine i proizvodi sirovo gvožđe i valjani čelik koji koriste odbrambena preduzeća Ukrajine i Evrope, a takođe i na montažno preduzeće radio-elektronske industrije u Zaporožju "Naučno-proizvodni kompleks 'Iskra'", koje proizvodi komplekse za radio-tehničko izviđanje i radio-elektronsku borbu za Oružane snage Ukrajine, kao i komponente za protivvazdušne vođene rakete.

U Odeskoj oblasti je u luci "Černomorsk" pogođeno morsko plovilo tipa "suvi teretnjak", koje je dopremilo terete vojne namene, kao i trafostanica "Arciz", koja obezbeđuje funkcionisanje luke "Izmail".

Takođe, pogođena su dva drumska mosta preko reke Dnjestar u području Majakova, koji se koriste za tranzitni transport vojnih tereta iz Rumunije i luke "Izmail".

- Osim toga, na morskom putu (11 km istočno od Odese) pogođeno je morsko plovilo tipa 'suvi teretnjak', koje je u luku 'Odesa' dopremalo terete namenjene obezbeđivanju potreba Oružanih snaga Ukrajine - poručili su.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ekskluziva sa Instagrama: Dvojica fudbalera Vojvodine na spisku Veljka Paunovića za predstojeće mečeve Srbije

Ekskluziva sa Instagrama: Dvojica fudbalera Vojvodine na spisku Veljka Paunovića za predstojeće mečeve Srbije