MASOVNI UDARI PO UKRAJINI: Rusi otkrili mete, pogođen i najveći data centar za vojne namene
RUSKE snage su izvele masovne i grupne udare na objekte vojno-industrijskog kompleksa, energetsku i lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo Rusije.
- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su masovne i grupne udare visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, po preduzećima metalurške i radio-elektronske industrije, vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, kao i po objektima energetike koji obezbeđuju funkcionisanje lučke i transportne infrastrukture, i plovilima angažovanim u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.
U Kijevu i Kijevskoj oblasti je pogođen pogon za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica različitih tipova, uključujući bespilotne letelice srednjeg dometa RAKS-2IKS (RAX-2X), kao i pogon za proizvodnju bespilotnih letelica "Pegas arms", koji se bavi proizvodnjom i skladištenjem bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa.
Izveden je napad na industrijsko preduzeće za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, kao i pripremu za upotrebu kopnenih robototehničkih kompleksa, kao i na centar podataka "De Novo Data-centar", najveći centar koji obezbeđuje rad serverske opreme koja se koristi u vojne svrhe, kao i obradu, prenos i skladištenje podataka, uključujući obaveštajne podatke, u interesu Oružanih snaga Ukrajine.
Pogođeno je postrojenje za skladištenje energije u baterijama "Brovari", koji obezbeđuje nesmetano funkcionisanje vojnih objekata na teritoriji Kijevske oblasti.
U Zaporoškoj oblasti izveden je napad na metalurški kombinat "Zaporošstalj", koji predstavlja ključno preduzeće metalurške industrije Ukrajine i proizvodi sirovo gvožđe i valjani čelik koji koriste odbrambena preduzeća Ukrajine i Evrope, a takođe i na montažno preduzeće radio-elektronske industrije u Zaporožju "Naučno-proizvodni kompleks 'Iskra'", koje proizvodi komplekse za radio-tehničko izviđanje i radio-elektronsku borbu za Oružane snage Ukrajine, kao i komponente za protivvazdušne vođene rakete.
U Odeskoj oblasti je u luci "Černomorsk" pogođeno morsko plovilo tipa "suvi teretnjak", koje je dopremilo terete vojne namene, kao i trafostanica "Arciz", koja obezbeđuje funkcionisanje luke "Izmail".
Takođe, pogođena su dva drumska mosta preko reke Dnjestar u području Majakova, koji se koriste za tranzitni transport vojnih tereta iz Rumunije i luke "Izmail".
- Osim toga, na morskom putu (11 km istočno od Odese) pogođeno je morsko plovilo tipa 'suvi teretnjak', koje je u luku 'Odesa' dopremalo terete namenjene obezbeđivanju potreba Oružanih snaga Ukrajine - poručili su.
(RT Balkan)
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