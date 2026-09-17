NOVI SLUČAJEVI MALARIJE U FRANKFURTU: Zaražene osobe nisu radile na aerodromu

NAKON što je u julu više zaposlenih na aerodromu u Frankfurtu obolelo od malarije, u tom gradu su potvrđena još dva slučaja kod osoba koje nisu imale kontakt sa aerodromom niti su prethodno boravile u područjima u kojima je malarija endemska, javljaju nemački mediji.

Foto: Depositphotos/mrfiza

Obe osobe žive u Švanhajmu, gradskom delu Frankfurta u blizini aerodroma, zbog čega je gradska zdravstvena služba pojačala mere nadzora i pozvala građane da se zaštite od komaraca, prenosi Bild. Zdravstvena služba Frankfurta postavila je klopke za komarce na aerodromu i u okolini mesta stanovanja obolelih.

Uhvaćeni komarci biće potom poslati na analizu u tropski institut u Belgiji, prenosi nemačka televizija Hesenšau.

Zdravstvene vlasti preporučile su stanovnicima korišćenje sredstava za zaštitu od komaraca, kao i nošenje odeće koja pokriva veći deo tela.

Uprkos novim slučajevima, zdravstvena služba ocenjuje da je rizik od prenošenja malarije u Frankfurtu nizak, navodeći da klimatski uslovi u Nemačkoj nisu povoljni za razvojni ciklus komarca i uzročnika bolesti.

Komarci vrste Anopheles, koji mogu da prenose malariju, prema navodima Hesenšaua uobičajeno prelaze razdaljinu od oko dva kilometra zbog čega nadležni ispituju i mogućnost da su komarci u grad dospeli u prtljagu putnika.

Od jula je malarija potvrđena kod šest zaposlenih na frankfurtskom aerodromu, koji su svi radili na poslovima obrade prtljaga, od kojih su dve preminule.

Zdravstvene vlasti pretpostavljaju da su zaraženi komarci iz tropskih krajeva mogli da uđu u avion i potom prenesu bolest.

Zdravstvena služba saopštila je u utorak da su još dve osobe iz Švanhajma obolele od malarije.

- Te dve osobe zaražene uzročnikom malarije Plasmodium falciparum ne rade na aerodromu i prethodno nisu boravile u području u kojem je malarija endemska - navela je zdravstvena služba.

Kako su se dve osobe zarazile, za sada nije poznato i slučaj je predmet dalje epidemiološke istrage. Malarija je zarazna bolest koju izazivaju paraziti roda Plasmodium, a na ljude se najčešće prenosi ubodom zaraženih ženki komaraca roda Anopheles.

Bolest je najrasprostranjenija u tropskim i suptropskim područjima, a teži oblici, posebno oni izazvani parazitom Plasmodium falciparum, mogu da budu smrtonosni ako se ne leče na vreme.