HOĆE LI ŽENA SESTI U FOTLJU ŠEFA UN? Kerolajn Rodriges-Birket spremna da sedne za sto sa Putinom i Zelenskim
KANDIDATKINjA za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Kerolajn Rodriges-Birket iz Gvajane, izjavila je da je, ukoliko bude izabrana na tu funckiju, spremna da direktno razgovara sa Rusijom i Ukrajinom kako bi se došlo do mirnog rešenja sukoba.
- Spremna sam da direktno kontaktiram predstavnike vlasti - bilo u Ukrajini bilo u Rusiji ili u slučaju bilo kog drugog sukoba, sa jednim ciljem: da doprinesem postizanju mira - rekla je Rodriges-Birket za RIA Novosti.
Prema njenim rečima, generalni sekretar UN treba da bude neutralni posrednik i ne samo da razgovara sa svim stranama u sukobu, već i da nastoji da spreči njegovo izbijanje.
Rodriges-Birket je trenutno vodeća u trci za novog generalnog sekretara UN. U drugom neformalnom glasanju članica Saveta bezbednosti, njenu kandidaturu podržalo je osam od 15 zemalja, dok su njeni najbliži konkurenti, kandidatkinja Kostarike, Rebeka Grinspen, i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grosi, dobili po sedam glasova.
Neformalna glasanja omogućavaju članicama Saveta bezbednosti da procene nivo podrške kandidatima pre izbora jedinstvenog kandidata.
Savet bezbednosti treba da preporuči kandidata za novog generalnog sekretara Generalnoj skupštini UN.
Drugi mandat Antonija Gutereša na čelu organizacije završava se krajem 2026. godine.
(Tanjug)
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