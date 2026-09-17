Svet

AMERIČKI GENERAL: Naša vojska treba da se priprema za borbe u blizini Meseca

В. Н.

17. 09. 2026. u 09:15

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AMERIČKE oružane snage treba da se pripreme za moguće borbene operacije u svemiru, uključujući područje oko Meseca, izjavio je predsedavajući Združenog generalštaba američke vojske general Den Kejn.

АМЕРИЧКИ ГЕНЕРАЛ: Наша војска треба да се припрема за борбе у близини Месеца

Foto: Gemini

- Naš zadatak je da se već sada prilagodimo kako bi združene snage bile spremne da se bore, izdrže i pobede u uslovima globalnog sukoba — od morskog dna do prostora oko Meseca - rekao je Kejn.

Komandant borbene komande Svemirskih snaga SAD, general-potpukovnik Gregori Ganjon, takođe je izjavio da, kako čovečanstvo bude prodiralo sve dalje u svemir, američka vojska mora biti spremna da štiti interese Sjedinjenih Država.

Ruski mediji podsećaju da se Rusija protivi raspoređivanju oružja u svemiru i godinama upozorava na rizik od njegove militarizacije.

Moskva se zalaže za međunarodne garancije kojima bi se sprečilo postavljanje oružja u svemiru i tvrdi da razvoj američkih vojnih svemirskih kapaciteta povećava rizik od pretvaranja svemira u prostor oružanog sukoba.

(Sputnjik)

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