AMERIČKI GENERAL: Naša vojska treba da se priprema za borbe u blizini Meseca
AMERIČKE oružane snage treba da se pripreme za moguće borbene operacije u svemiru, uključujući područje oko Meseca, izjavio je predsedavajući Združenog generalštaba američke vojske general Den Kejn.
- Naš zadatak je da se već sada prilagodimo kako bi združene snage bile spremne da se bore, izdrže i pobede u uslovima globalnog sukoba — od morskog dna do prostora oko Meseca - rekao je Kejn.
Komandant borbene komande Svemirskih snaga SAD, general-potpukovnik Gregori Ganjon, takođe je izjavio da, kako čovečanstvo bude prodiralo sve dalje u svemir, američka vojska mora biti spremna da štiti interese Sjedinjenih Država.
Ruski mediji podsećaju da se Rusija protivi raspoređivanju oružja u svemiru i godinama upozorava na rizik od njegove militarizacije.
Moskva se zalaže za međunarodne garancije kojima bi se sprečilo postavljanje oružja u svemiru i tvrdi da razvoj američkih vojnih svemirskih kapaciteta povećava rizik od pretvaranja svemira u prostor oružanog sukoba.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
CBS OTKRIVA: Američki vojni zvaničnici na poligrafu zbog curenja podataka
05. 09. 2026. u 08:38
NOVA OSTAVKA U SAD: Tenzije u vojnim redovima, problem pravi Hegset?
01. 09. 2026. u 08:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)