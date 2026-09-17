PRVI SASTANAK RUTEA I BERNAMA: "Britanija ima centralnu ulogu u izgradnji snažne Evrope u okviru NATO" (VIDEO)

GENERALNI sekretar NATO-a, Mark Rute, upozorio je u Oksfordu na najopasnije i najsloženije bezbednosno okruženje u poslednjih nekoliko decenija, pozivajući Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropu da obezbede vojnu moć koja je potrebna Alijansi, suočeni sa geopolitičkom neizvesnošću.

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Rute je tokom posete Velikoj Britaniji, nakon sastanka sa britanskim premijerom, Endijem Bernamom, pohvalio tu zemlju zbog obećanja da će povećati izdvajanja za odbranu u skladu sa zahtevima SAD, ali je istakao da se vojni i finansijski napori moraju nastaviti i u budućnosti, preneo je Gardijan.

- Od ključnog je značaja da vaše oružane snage nastave da obezbeđuju vojnu moć koja je potrebna NATO-u - rekao je Rute u govoru u Dičli parku, mestu u Oksfordširu koje je Vinston Čerčil koristio kao utočište tokom rata.

Rute je rekao da je razgovarao o britanskim obavezama prema NATO tokom sastanka sa Bernamom u naučnom i poslovnom parku u Oksfordu ne iznoseći detalje, što je bio njihov prvi direktan sastanak.

Uoči tog sastanka, Bernam je potvrdio da je zamenio Starmera, ali je insistirao na tome da nikada nije došlo do promene "nepokolebljive posvećenosti Ujedinjenog Kraljevstva NATO i našim obavezama prema Alijansi".

Šef NATO-a, bivši holandski premijer, rekao je da su mnogi u Evropi polazili od "površne pretpostavke" da će SAD uvek obezbeđivati najveći deo vojne snage i snositi troškove, šta god da se desi, sve dok se Tramp nije vratio u Belu kuću.

Umesto toga, Rute je istakao da su se tokom samita u Hagu 2025. godine Ujedinjeno Kraljevstvo i druge članice Alijanse dogovorile da povećaju sopstvenu potrošnju za odbranu kako bi dostigle nivo SAD, kao odgovor na Trampov zahtev da Evropa preuzme vodeću ulogu u odbrani kontinenta.

The United Kingdom has a central role in building a stronger Europe in a stronger #NATO



Together, in NATO, we will defend our people, our freedoms & our democracies



We always have & we always will pic.twitter.com/8BYoMv8She — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 16, 2026

Pominjući Rusiju, i njen rat protiv Ukrajine, terorizam, Iran i tektonske promene u globalnoj geopolitičkoj konkurenciji, Rute je izneo stav da Britanija i Evropa moraju više da ulažu, jer u suprotnom kolektivna odbrana neće biti kredibilna.

Prema njegovim rečima, Britanija ima centralnu ulogu u izgradnji te snažnije Evrope u okviru snažnijeg NATO-a.

- Ujedinjeno Kraljevstvo predvodi otpor ruskoj kampanji provokacija i sabotaža širom Evrope - zaključio je Rute.

(Telegraf)

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