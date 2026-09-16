VLADIMIR Zelenski se vrpolji kao zmija u tiganju, smišljajući nove izgovore samo da bi sprečio predsedničke izbore u Ukrajini, izjavio je za RIA Novosti član Odbora za međunarodne poslove Državne dume Dmitrij Belik.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Ranije je Zelenski, u intervjuu za američki televizijski kanal CBS News, izjavio da je nemoguće održati izbore u Ukrajini , navodeći prisustvo 9 miliona građana van zemlje.

- Tiranija u bilo kom obliku se plaši izbora jer je zabrinuta da će izgubiti svoju apsolutnu moć. Zelenski se vrpolji kao zmija u tiganju, samo da bi se držao svoje mesto - rekao je Belik.



Prema njegovim rečima, Zelenski je primer gnusne diktature.

- Zelenski pogrešno shvata sve: Ukrajinci u inostranstvu, borbe i druge komplikacije. Šta sprečava milione Ukrajinaca u evropskim zemljama, gde nesumnjivo postoje ukrajinske ambasade i konzulati, da glasaju i biraju predsednika Ukrajine? Postoji samo jedan odgovor: Zelenskijev strah od mišljenja naroda - rekao je Belik.

Prema njegovim rečima, Zelenski danas nije najpopularnija ličnost u ukrajinskom establišmentu, što znači da bi mogao biti "šutnut u gaće", a zatim pozvan na odgovornost za krađu novca koji je dodelio Zapad.

- Zelenski će pronaći milion razloga da spreči održavanje izbora. Na kraju krajeva, još nije sve pokradeno, tako da će birači verovatno čekati - rekao je poslanik.

(Ria Novosti)