Svet

TEKTONSKI POTRES NA GLOBALNOJ SCENI! Zapadu odzvonilo, počinje nova era bez dominacije SAD!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 21:11

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EPOHA dominacije Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni je okončana, ocenio je američki istoričar i politikolog Filips Pejson O`Brajan u autorskom članku za „Atlantik“.

ТЕКТОНСКИ ПОТРЕС НА ГЛОБАЛНОЈ СЦЕНИ! Западу одзвонило, почиње нова ера без доминације САД!

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

-Američkom veku koji je usledio nakon Drugog svetskog rata bilo je suđeno da se pre ili kasnije okonča. Šokantno je koliko je taj trenutak nastupio iznenada, naveo je O`Brajan, inače profesor na Univerzitetu Sent Endrjuz u Škotskoj.

Prema njegovim rečima, puna težina američke moći - sa „globalnom mrežom baza i logističkih sistema, kao i vojnim i diplomatskim partnerstvima u svakom kutku sveta” - pokazala se nedovoljnom da bi se porazio Iran.

Foto: Profimedia/Sergei Bobylev/Zuma Press/ ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/ Kyodo/Newscom / Newscom

Erozija američkog potencijala nije krivica samo američkog predsednika Donalda Trampa, ali je Trampov rat sa Iranom pokazao koliko se promenila dinamika u osnovi svetske moći, kao mogući nivo pada američke moći.

Prema njegovom mišljenju, „slabljenje moći SAD ima domino efekat” i već je uticalo, između ostalog, na poziciju Pentagona u azijsko-pacifičkom regionu.

Prebacivanje vojne opreme iz tog regiona na Bliski istok od strane Vašingtona predstavljalo je „očajnički potez” koji „samo naglašava da američki vojni resursi – ma koliko ogromni bili u poređenju sa onima koje poseduje većina drugih nacija – nisu neograničeni, istakao je profesor.

sputnikportal.rs

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