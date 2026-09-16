TEKTONSKI POTRES NA GLOBALNOJ SCENI! Zapadu odzvonilo, počinje nova era bez dominacije SAD!
EPOHA dominacije Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni je okončana, ocenio je američki istoričar i politikolog Filips Pejson O`Brajan u autorskom članku za „Atlantik“.
-Američkom veku koji je usledio nakon Drugog svetskog rata bilo je suđeno da se pre ili kasnije okonča. Šokantno je koliko je taj trenutak nastupio iznenada, naveo je O`Brajan, inače profesor na Univerzitetu Sent Endrjuz u Škotskoj.
Prema njegovim rečima, puna težina američke moći - sa „globalnom mrežom baza i logističkih sistema, kao i vojnim i diplomatskim partnerstvima u svakom kutku sveta” - pokazala se nedovoljnom da bi se porazio Iran.
Erozija američkog potencijala nije krivica samo američkog predsednika Donalda Trampa, ali je Trampov rat sa Iranom pokazao koliko se promenila dinamika u osnovi svetske moći, kao mogući nivo pada američke moći.
Prema njegovom mišljenju, „slabljenje moći SAD ima domino efekat” i već je uticalo, između ostalog, na poziciju Pentagona u azijsko-pacifičkom regionu.
Prebacivanje vojne opreme iz tog regiona na Bliski istok od strane Vašingtona predstavljalo je „očajnički potez” koji „samo naglašava da američki vojni resursi – ma koliko ogromni bili u poređenju sa onima koje poseduje većina drugih nacija – nisu neograničeni, istakao je profesor.
sputnikportal.rs
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