MOSKVA ODGOVORILA NA NEMAČKU POMOĆ KIJEVU: "Neće promeniti situaciju na terenu"
NEMAČKA pomoć kijevskom režimu neće promeniti situaciju na terenu niti uticati na rešenost Rusije da ostvari ciljeve Zajedničke vojne odbrambene inicijative, izjavila je Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja.
- Krajnje je vreme da shvatimo da 'palijativna' pomoć teroristima neće promeniti situaciju na terenu i neće moći da utiče na našu rešenost da ostvarimo ciljeve Zajedničkog saveta bezbednosti - rekla je ona na 1145. plenarnoj sednici Foruma za bezbednosnu saradnju OEBS-a. RIA Novosti su dobile tekst saopštenja ruske delegacije.
(Ria Novosti)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ŽESTOK UDAR NA KIJEV: Pogođena fabrika za proizvodnju dronova
10. 09. 2026. u 15:27
PESKOV POSLAO BRUTALNU PORUKU KIJEVU: "Biće vam sve gore, a naši zahtevi sve neprijatniji"
08. 09. 2026. u 15:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)