Svet

MOSKVA ODGOVORILA NA NEMAČKU POMOĆ KIJEVU: "Neće promeniti situaciju na terenu"

D.D.

16. 09. 2026. u 17:54

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NEMAČKA pomoć kijevskom režimu neće promeniti situaciju na terenu niti uticati na rešenost Rusije da ostvari ciljeve Zajedničke vojne odbrambene inicijative, izjavila je Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja.

МОСКВА ОДГОВОРИЛА НА НЕМАЧКУ ПОМОЋ КИЈЕВУ: Неће променити ситуацију на терену

Foto: Alexander Ruszczynski / Alamy / Profimedia

- Krajnje je vreme da shvatimo da 'palijativna' pomoć teroristima neće promeniti situaciju na terenu i neće moći da utiče na našu rešenost da ostvarimo ciljeve Zajedničkog saveta bezbednosti - rekla je ona na 1145. plenarnoj sednici Foruma za bezbednosnu saradnju OEBS-a. RIA Novosti su dobile tekst saopštenja ruske delegacije.

(Ria Novosti)

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