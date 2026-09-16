TEHERAN OŠTRO ODGOVORIO MERCU Bagei: "Naš region ne bi trebalo da plaća cenu nemačkog kompleksa krivice"

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei kritikovao je nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog izjave u vezi sa iranskim ratom, nuklearnim programom i regionalnim saveznicima, optužujući Berlin za usvajanje "iskrivljenog narativa" prema Teheranu.

Profimedia/AP Photo/Markus Schreiber

- Nemački kancelar govori o iranskom "ratu", njegovom "vojnom nuklearnom programu" i iranskim "proksijima" (saradnicima). Ovaj narativ je svesno izvrnut. SAD i Izrael, a ne Iran, su pokrenuli agresorski rat, a Nemačka nije pokazala ni minimum moralne hrabrosti potrebne da to osudi - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

The German Chancellor speaks of Iran’s “war,” its “military nuclear program,” and Iran’s “proxies.” This narrative is knowingly distorted. It was #USrael - not Iran - that launched a war of aggression, and Germany failed to show even the minimum moral courage required to deplore that. Those Berlin labels “proxies” are independent actors with their own clear causes and calculations. They are fighting for self-determination, freedom, and dignity against occupation, aggression and subjugation. Iran has no “military” nuclear program - no matter how often the Israeli fabricated 'big lie' is repeated by Israeli apologists. Our region should not have to pay the price for Germany’s guilt complex or its habit of appeasement vis-a-vis bullies. Germany cannot underwrite the "dirty work" and then pose as a champion of peace and a moral instructor. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 16, 2026

Bagei je takođe odbacio karakterisanje grupa koje Berlin opisuje kao iranske "proksije", rekavši da su oni "nezavisni akteri sa sopstvenim ciljevima i proračunima", kao i da se bore za "samoopredeljenje, slobodu i dostojanstvo protiv okupacije, agresije i potčinjavanja".

- Iran nema "vojni" nuklearni program. Bez obzira na to koliko često izraelski apologeti ponavljaju izmišljenu izraelsku "veliku laž. Naš region ne bi trebalo da plaća cenu nemačkog kompleksa krivice ili njene navike umirivanja nasilnika. Nemačka ne može da finansira i podržava "prljavi posao", a da se potom predstavlja kao zaštitnik mira i moralni učitelj - zaključuje se u objavi.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa iračkim premijerom Alijem Al-Zaidijem u Berlinu da "podrška Teherana posredničkim snagama širom regiona mora da prestane".

- Svakodnevno vidimo posledice. Takođe pozivamop Iran da ne prenosi sukob dalje u Irak. Iran mora da napokon okonča blokadu u Ormuskom moreuzu. Pre svega, mora da zaustavi svoj nuklearni program - naglasio je.

Tom prilikom je komentarisao i trenutnu situaciju u Crvenom moru.

- Huti sada kontrolišu strateške položaje oko moreuza Bab el-Mandeb i napadaju energetska postroje u Saudijskoj Arabiji... Međunarodna zajednica ne može da dozvoli da Huti drže pomorski saobraćaj u Crvenom moru kao taoca. Konsultujemo se unutar EU i sa partnerima u regionu o doprinosu koji zajedno možemo da damo za okončanje ovog sukoba - izjavio je Merc.

Dodao je da Berlin podržava inicijativu iračke vlade za razoružavanje milicija koje podržava Iran, kao i njene napore na uspostavljanju mira i sigurnosti.

Na pitanje o nemačkoj misiji u Iraku koja se završava krajem meseca, Merc je napomenuo da je Berlin spreman da nastavi saradnju u svim oblicima.

- To vojno prisustvo se završava 30. septembra na zahtev Iraka, što je odluka koju naravno poštujemo. Spremni smo da nastavimo našu vojnu saradnju ukoliko postoji takva želja i ostajemo na raspolaganju da pružimo podršku Iraku - zaključio je on.

(WANA/EuroNews)