NATO POJAČAO IZVIĐANJE KOD KALJINJINGRADA? Avion leteo u krugovima uz rusku granicu
IZVIĐAČKI avion NATO-a Saab 340B ISR leti blizu granica Kalinjingradske oblasti, prema podacima o letu koje je analizirala RIA Novosti.
Prema proverenim podacima, avion je poleteo iz vojne baze u Poljskoj i leti u krugovima duž granice sa Kalinjingradskom oblašću.
Poslednjih godina, Rusija je osuđivala neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica.
Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva to odvraćanjem ruske agresije.
Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja bloka u Evropi.
(Ria Novosti)
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