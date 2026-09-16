IZVIĐAČKI avion NATO-a Saab 340B ISR leti blizu granica Kalinjingradske oblasti, prema podacima o letu koje je analizirala RIA Novosti.

Foto: Bayne Stanley / Zuma Press / Profimedia

Prema proverenim podacima, avion je poleteo iz vojne baze u Poljskoj i leti u krugovima duž granice sa Kalinjingradskom oblašću.

Poslednjih godina, Rusija je osuđivala neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica.

Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva to odvraćanjem ruske agresije.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja bloka u Evropi.

(Ria Novosti)