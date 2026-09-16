PUTIN PRED IZBORE: "Znamo za šta se naša otadžbina bori" - Evo šta je poručio građanima

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin poručio je pred izbore za Dumu da je učešće na izborima zajednički doprinos pobedi Rusije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Građani Rusije znaju za šta se bori njihova otadžbina, poručio je ruski lider.

- Znamo za šta se Rusija bori i kakav je dug svakog njenog građanina - istakao je šef države.

Putin je konstatovao da se izborna kampanja u Rusiji održava u uslovima Specijalne vojne operacije.

On je naglasio da se izbori u Rusiji održavaju striktno u skladu sa zakonom i u predviđenim rokovima.

Izbori za poslanike Državne dume zakazani su za 20. septembar. Glasanje će se odvijati tri dana, od 18. do 20. septembra.

Šef države je ranije predstojeće izbore za Državnu dumu okarakterisao kao najvažniji unutrašnji politički događaj u zemlji.

(Sputnjik)