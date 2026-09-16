MEDVEDEV UPOREDIO RUSIJU I UKRAJINU: "Za razliku od našeg neprijatelja, mi održavamo izbore"
ZA razliku od svog protivnika, Rusija održava izbore uprkos vojnoj akciji, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija.
Svi moramo sada da shvatimo jednu stvar: zemlja je u ratu. I za razliku od našeg neprijatelja, mi, uprkos vojnim akcijama, održavamo izbore, verujući da zemlja i njeni građani imaju pravo da obnove svoje organe vlasti, uključujući i najviše predstavničko telo, Državnu dumu, iako su naši susedi u potpuno drugačijoj situaciji“, rekao je Medvedev tokom telefonske konferencije sa sekretarima regionalnih ogranaka stranke Jedinstvena Rusija.
Ruski predsednik Vladimir Putin zakazao je izbore za deveti saziv Državne dume za 20. septembar 2026. godine. Glasanje će se održati tokom tri dana, od 18. do 20. septembra.
(Ria Novosti)
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