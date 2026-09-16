UOČEN DRON IZNAD MEKE: Saudijska Arabija hitno reagovala

SAUDIJSKA Arabija saopštila je danas su snage protivvazdušne odbrane presrele i uništile dron koji su Huti lansirali ka Meki, što bi, kako se navodi, predstavljalo novu eskalaciju koja bi mogla da ugrozi sveti grad.

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Portparol Turki al-Maliki izjavio je da su Kraljevske saudijske vazduhoplovne snage presrele neprijateljski dron pre nego što je u utorak uveče ušao u saudijski vazdušni prostor.

Al- Maliki je osudio incident o opisao ga kao pokušaj zastrašivanja vernika i nanošenja štete civilima, uz upozorenje da su dve svete džamije "crvena linija".

Huti su ranije negirali da su im svete lokacije poput Meke meta.

Vlasti Saudijske Arabije su izdale upozorenje u Meki, prvi put od 2017. godine kada su Huti poslednji put pokušali da gađaju sveto mesto, kao i u gradovima Taif i Džedu.

Upozorenje je posle nekoliko minuta ukinuto.

Vojni izvor iz redova Huta je u izjavi za jemensku agenciju SABA odbacio tvrdnje i naveo da su u pitanju "dezinformacije".

- Kategorički demantujemo da iz Jemena dolazi bilo kakva pretnja usmerena ka Meki ili druge islamske svetinje - navodi se u saopštenju.

Najnoviji napadi označavaju nagli porast tenzija u sukobu koji traje još od 2015. godine, kada je Saudijska Arabija vojno intervenisala u Jemenu nakon što su Huti zauzeli Sanu i svrgnuli međunarodno priznatu vladu.

(Al Džazira)