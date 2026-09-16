UOČEN DRON IZNAD MEKE: Saudijska Arabija hitno reagovala
SAUDIJSKA Arabija saopštila je danas su snage protivvazdušne odbrane presrele i uništile dron koji su Huti lansirali ka Meki, što bi, kako se navodi, predstavljalo novu eskalaciju koja bi mogla da ugrozi sveti grad.
Portparol Turki al-Maliki izjavio je da su Kraljevske saudijske vazduhoplovne snage presrele neprijateljski dron pre nego što je u utorak uveče ušao u saudijski vazdušni prostor.
Al- Maliki je osudio incident o opisao ga kao pokušaj zastrašivanja vernika i nanošenja štete civilima, uz upozorenje da su dve svete džamije "crvena linija".
Huti su ranije negirali da su im svete lokacije poput Meke meta.
Vlasti Saudijske Arabije su izdale upozorenje u Meki, prvi put od 2017. godine kada su Huti poslednji put pokušali da gađaju sveto mesto, kao i u gradovima Taif i Džedu.
Upozorenje je posle nekoliko minuta ukinuto.
Vojni izvor iz redova Huta je u izjavi za jemensku agenciju SABA odbacio tvrdnje i naveo da su u pitanju "dezinformacije".
- Kategorički demantujemo da iz Jemena dolazi bilo kakva pretnja usmerena ka Meki ili druge islamske svetinje - navodi se u saopštenju.
Najnoviji napadi označavaju nagli porast tenzija u sukobu koji traje još od 2015. godine, kada je Saudijska Arabija vojno intervenisala u Jemenu nakon što su Huti zauzeli Sanu i svrgnuli međunarodno priznatu vladu.
(Al Džazira)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SB UN O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU: Napredovanja Huta kod Crvenog mora uznemirilo Zapad
15. 09. 2026. u 19:51
HAREC TVRDI: Izrael razmatra formiranje međunarodne i regionalne koalicije protiv Huta
15. 09. 2026. u 17:21
PAKLENI PLAN HUTA: Presreli komunikaciju neprijatelja i zauzeli ključnu teritoriju
14. 09. 2026. u 14:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)