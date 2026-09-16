BIVŠOJ PORTAROLKI ZELENSKOG ZABRANJEN ULAZAK U EP: Trebalo je da govori o miru u Ukrajini
JULIJI Mendel, nekadašnjoj portparolki Zelenskog, zabranjen je ulazak u Evropski parlament, gde je na poziv poslanika nemačkog AfD-a trebalo da učestvuje na skupu posvećenom diplomatiji i okončanju sukoba u Ukrajini
Bivšoj portparolki Vladimira Zelenskog i aktuelnoj kritičarki njegovog režima Juliji Mendel onemogućen je ulazak u Evropski parlament, gde je trebalo da govori na skupu posvećenom mogućnostima za diplomatsko okončanje sukoba u Ukrajini.
Prema navodima Alternative za Nemačku (AfD), Mendel je, na poziv evroposlanika te stranke, trebalo da učestvuje na skupu pod nazivom "Ukrajina: Usuditi se na mir – diplomatija umesto eskalacije".
Ovaj skup je organizovan danas, kada je i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen održala govor o stanju EU.
Mendel, koja je od 2019. do 2021. bila portparolka ukrajinskog predsednika, javno se zalaže za mirovno rešenje sukoba, i nameravala je da rasvetli ključna politička pitanja u vezi sa ukrajinskim sukobom, kao i mogućnostima za njegovo okončanje.
- Na dan kada je trebalo da održim govor zabranjen mi je ulazak u Evropski parlament. To direktno povezujem sa sankcijama Zelenskog- napisala je Mendel na Iksu.
Poručila je, međutim, da je zabrana neće sprečiti održavanje njenog govora.
-Govor će ipak biti održan, jer znam da predstavljam ogroman deo društva koji čezne za mirom i želi da se njegov glas čuje -navela je ona.
Zelenski je prošle nedelje uveo sankcije svojoj nekadašnjoj portparolki, optužujući je da promoviše ruske teze, u okviru mera koje su obuhvatile njegove kritičare u Ukrajini.
(RT Balkan)
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