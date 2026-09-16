"TRAŽIĆEMO REVIZIJU" Lavrov najavio novu inicijativu Rusije u UN
ZAPADNE zemlje su uzurpirale celokupno najviše rukovodstvo Sekretarijata UN, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Celokupni najviši rukovodioci Sekretarijata UN su uzurpirali zapadni zemlja - rekao je Lavrov , govoreći na Međunarodnom festivalu mladih.
Diplomata je kritikovao način na koji su UN postupale sa teritorijalnim integritetom i pravom naroda na samoopredeljenje.
Navodeći nedavne diskusije oko Danske i Grenlanda kao primer, napomenuo je da bi se slični principi, ako se želi, mogli primeniti na ukrajinsku krizu, ali u praksi UN zauzima selektivan pristup.
Lavrov je takođe podsetio da je ruska strana pre dve godine u UN unela posebnu rezoluciju o ovoj temi, koju, prema njegovim rečima, blokiraju zapadne države.
- Zapad to blokira. Tražićemo pravednu reviziju- dodao je ministar.
Međunarodni omladinski festival održava se od 11. do 17. septembra u Jekaterinburgu. RIA Novosti su generalni medijski partner festivala.
(Ria Novosti)
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