ZAPADNE zemlje su uzurpirale celokupno najviše rukovodstvo Sekretarijata UN, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

- Celokupni najviši rukovodioci Sekretarijata UN su uzurpirali zapadni zemlja - rekao je Lavrov , govoreći na Međunarodnom festivalu mladih.

Diplomata je kritikovao način na koji su UN postupale sa teritorijalnim integritetom i pravom naroda na samoopredeljenje.

Navodeći nedavne diskusije oko Danske i Grenlanda kao primer, napomenuo je da bi se slični principi, ako se želi, mogli primeniti na ukrajinsku krizu, ali u praksi UN zauzima selektivan pristup.

Lavrov je takođe podsetio da je ruska strana pre dve godine u UN unela posebnu rezoluciju o ovoj temi, koju, prema njegovim rečima, blokiraju zapadne države.

- Zapad to blokira. Tražićemo pravednu reviziju- dodao je ministar.

Međunarodni omladinski festival održava se od 11. do 17. septembra u Jekaterinburgu. RIA Novosti su generalni medijski partner festivala.

(Ria Novosti)