ITALIJA PRODUŽAVA ZABRANU ŠENGENA: Španija napada Melonijevu i Tajanija
Italijanska vlada je odlučila da produži kontrolu na granici sa Španijom za još 15 dana. Ministarstvo ununutrašnjih poslova je opravdalo takvu odluku navodeći stalni rizik od „terorističke infiltracije“, a posle procene Komiteta za analizu migracije i bezbednosti granica.
Stoga, prema ministarstvu „i dalje postoji visok rizik po unutrašnju bezbednost, pored moguće opasnosti povezane sa infiltarcijom terorista“.
Madrid ovu meru smatra „neprimerenom i nepotrebno agresivnom“.
- Sramotna, apsurdna i smešna mera, Meloni i Tajani se ne ponašaju kao evropski lideri dostojni situacije – kaže ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares.
Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani reagovao je na špansku ocenu:
- Italija primenjuje evropska pravila i ugovore sa jedinim ciljem da brani bezbednost svojih granica i svojih građana.
Tako se nastavlja napetost između Italije i Španije posle odluke italijanske vlade da produži granične kontrole za još 15 dana. A u međuvremenu Španija priprema kontromere, spremna da uvede kontrole italijanskih putnika sve do 8. oktobra.
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