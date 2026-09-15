MERC OTKAZAO PUT U NJUJORK: Istorijski rezultat AfD-a zadao glavobolju nemačkom kancelaru
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc neće sledeće nedelje putovati u Njujork, kako je bilo planirano, jer je potrebno da bude u Berlinu, rekao je danas izvor iz nemačke vlade, prenosi Rojters.
Nemački kancelar našao se pod pritiskom nakon istorijskog rezultata koji je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) ostvarila u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt 6. septembra, navodi agencija.
Sledeći test očekuje ga u nedelju, kada će biti održani izbori u još dve savezne pokrajine.
Merc je u Njujorku trebalo da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
(Tanjug)
Preporučujemo
NEMAČKA GORI, A MERC GLEDA KA EVROPI: "Ovo je mnogo važnije od domaće politike"
14. 09. 2026. u 18:30
PUCA VLADAJUĆA KOALICIJA? Nemački Zeleni poručili Mercu da se presabere
14. 09. 2026. u 16:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)