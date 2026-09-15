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MERC OTKAZAO PUT U NJUJORK: Istorijski rezultat AfD-a zadao glavobolju nemačkom kancelaru

D.D.

15. 09. 2026. u 21:20

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc neće sledeće nedelje putovati u Njujork, kako je bilo planirano, jer je potrebno da bude u Berlinu, rekao je danas izvor iz nemačke vlade, prenosi Rojters.

МЕРЦ ОТКАЗАО ПУТ У ЊУЈОРК: Историјски резултат АфД-а задао главобољу немачком канцелару

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Nemački kancelar našao se pod pritiskom nakon istorijskog rezultata koji je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) ostvarila u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt 6. septembra, navodi agencija.

Sledeći test očekuje ga u nedelju, kada će biti održani izbori u još dve savezne pokrajine.

Merc je u Njujorku trebalo da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

(Tanjug)

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