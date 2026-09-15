TRAMP ŠALJE IZRAELU PAKLENI PAKET: Stiže 40.000 razornih bombi teških 900 kilograma
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa planira prodaju paketa municije u vredsnoti od 2,8 milijardi dolara Izraelu, uključujući "veoma razorne bombe" teške oko 900 kilograma, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.
Planirana prodaja, koja je neformalno saopštena relevantnim kongresnim odborima koji se bave prodajom velikog oružja, uključuje 20.000 raketa MK 84 i 20.000 raketaBLU-117, rekao je zvaničnik.
Bombe težine 900 kilograma Izrael je redovno koristio u napadima na Pojas Gaze, kao i u Libanu, što je privuklo pažnju stručnjaka za ljudska prava. Javna podrška Izraelu u Sjedinjenim Američkim Državama je opala od početka rata u Gazi 2023. godine, posebno među demokratama, navodi Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
BURA NA FOLKLANDIMA: Milej udario na Britaniju, Tramp se umešao – NAFTA sve zakuvala
05. 09. 2026. u 12:14
TRAMP PRED NOVIM PRITISKOM NA IRAN: Netanjahu otkrio šta mu je predložio u Beloj kući
26. 08. 2026. u 15:20
ŠOK IZJAVA MINISTRA ODBRANE: Svake noći ubijati između 30 i 40 ljudi
16. 08. 2026. u 17:30
HAREC TVRDI: Izrael razmatra formiranje međunarodne i regionalne koalicije protiv Huta
15. 09. 2026. u 17:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)