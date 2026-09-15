Svet

TRAMP ŠALJE IZRAELU PAKLENI PAKET: Stiže 40.000 razornih bombi teških 900 kilograma

D.D.

15. 09. 2026. u 21:07

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ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa planira prodaju paketa municije u vredsnoti od 2,8 milijardi dolara Izraelu, uključujući "veoma razorne bombe" teške oko 900 kilograma, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

ТРАМП ШАЉЕ ИЗРАЕЛУ ПАКЛЕНИ ПАКЕТ: Стиже 40.000 разорних бомби тешких 900 килограма

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Planirana prodaja, koja je neformalno saopštena relevantnim kongresnim odborima koji se bave prodajom velikog oružja, uključuje 20.000 raketa MK 84 i 20.000 raketaBLU-117, rekao je zvaničnik.

Bombe težine 900 kilograma Izrael je redovno koristio u napadima na Pojas Gaze, kao i u Libanu, što je privuklo pažnju stručnjaka za ljudska prava. Javna podrška Izraelu u Sjedinjenim Američkim Državama je opala od početka rata u Gazi 2023. godine, posebno među demokratama, navodi Rojters.

(Tanjug)

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