TRAMP ŠALJE IZRAELU PAKLENI PAKET: Stiže 40.000 razornih bombi teških 900 kilograma

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa planira prodaju paketa municije u vredsnoti od 2,8 milijardi dolara Izraelu, uključujući "veoma razorne bombe" teške oko 900 kilograma, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Planirana prodaja, koja je neformalno saopštena relevantnim kongresnim odborima koji se bave prodajom velikog oružja, uključuje 20.000 raketa MK 84 i 20.000 raketaBLU-117, rekao je zvaničnik.

Bombe težine 900 kilograma Izrael je redovno koristio u napadima na Pojas Gaze, kao i u Libanu, što je privuklo pažnju stručnjaka za ljudska prava. Javna podrška Izraelu u Sjedinjenim Američkim Državama je opala od početka rata u Gazi 2023. godine, posebno među demokratama, navodi Rojters.

(Tanjug)