Svet

FIDAN: Sukob u Ukrajini će se samo pojačati

Novosti online

15. 09. 2026. u 20:51

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TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izrazio je mišljenje da će se sukob u Ukrajini samo zaoštriti.

ФИДАН: Сукоб у Украјини ће се само појачати

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njegove reči citira Minval.

Fidan je pozvao na sprečavanje daljeg širenja sukoba.

Ranije je objavljeno da su Rusija i Turska razgovarale o akcijama Kijeva u Crnom moru, koje, prema Moskvi, predstavljaju pretnju bezbednosti plovidbe.

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