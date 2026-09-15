SB UN O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU: Napredovanja Huta kod Crvenog mora uznemirilo Zapad
SAVET bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas kako bi razmotrio situaciju na Bliskom istoku, u trenutku kada napredovanje jemenskih Huta duž obale Crvenog mora izaziva novu zabrinutost zbog mogućih posledica po globalni pomorski saobraćaj, prenosi Politiko.
Zvanična tačka dnevnog reda sastanka ne navodi Jemen ni Crveno more, ali se sednica održava nakon što su Huti prošle nedelje preuzeli kontrolu nad lukom Moka i ostrvom Majun, poznatim i kao Perim, čime su dodatno učvrstili položaj u blizini moreuza Bab el Mandeb, navodi briselski portal.
Jemenski zvaničnici naveli su da su Huti zauzeli i ostrva Veliki i Mali Hanis, ali ta tvrdnja nije nezavisno potvrđena.
Moreuz Bab el Mandeb, širok oko 30 kilometara, povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i širim područjem Indijskog okeana, a kroz njega prolazi oko 8,7 odsto svetske pomorske trgovine, prema podacima UN.
Napredovanje Huta poklopilo se sa novim talasom njihovih napada na Saudijsku Arabiju.
Huti su u ponedeljak saopštili da su ispalili desetine projektila i dronova na vazdušnu bazu u Hamis Mušaitu. Saudijske vlasti izdale su upozorenja u četiri grada na jugu zemlje, dok je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila da je ranjeno 13 civila.
Huti su naveli da je Rijad odgovorio desetinama vazdušnih napada.
Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman razgovarao je prošle nedelje dva puta telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i zatražio američke udare na ciljeve Huta, ali Vašington za sada nije spreman da direktno vojno interveniše.
Tramp je u subotu rekao da Huti "ne žele da se bore sa nama" i da bi "mnogo više voleli da nismo umešani", dodajući da "propuštaju većinu brodova".
Više predstavnika jemenskih pobunjenika tvrdi da je plovidba kroz Bab el Mandeb bezbedna i da se jedino ograničenje odnosi na zabranu prolaska brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom.
Tanjug
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