PREMA kanalu DeepState, ruska vojska je napredovala ka selu Novaja Šahova, istočno od Dobropilja u Donjeckoj oblasti.

Foto: AI/Grok

Ukrajina je danas prvi put detaljno komentarisala ofanzivu Ukrajinskih oružanih snaga (VSU) kod Limana. Ranije su se na internetu pojavile tvrdnje da je ukrajinska vojska prešla reku Žerebec i blokirala rusko uporište severno od grada.

Međutim, komandant 3. korpusa Bilecki je to efikasno demantovao. „Već tri meseca se govori o povlačenju ruskih trupa iz Donjeckog sektora i likvidaciji takozvanog uporišta Liman... Ne bih rekao da ova pažnja pomaže našim operacijama, koje tek sada dobijaju na zamahu“, izjavio je.

Istovremeno, Bilecki je potvrdio oslobođenje sela Srednje i izvestio o čišćenju područja od ruskih diverzantskih grupa u gradovima Novoselivka, Aleksandrivka, Jarov i području oko Korovog Jara.

Foto: DeepState



Vredi napomenuti da su, prema kanalu DeepState, područja Novoselivke, Aleksandrivke i Jarovog Jara nalazila iza ukrajinskih linija tokom cele ove godine, a kanal nije zabeležio prisustvo ruskih trupa tamo. Međutim, prema rečima Bileckog, ruske trupe su ranije napredovale tamo. Sada, prema rečima njegovog komandanta, 3. korpus ih je potisnuo.

Međutim, ova naselja predstavljaju samo periferiju ruskog uporišta severno od Limana. Bilecki ne potvrđuje zatvaranje samog ovog položaja, kako su ranije izveštavali zapadni analitičari i neki ruski kanali. To nije potvrđeno ni najnovijim ažuriranjem mape kanala DeepState.

Ukupno je očišćeno 75 kvadratnih kilometara teritorije, a oslobođeno je 10 kvadratnih kilometara. Bilecki kaže da se operacija zove „Vivaldi“ – referenca na kompozitorova „Godišnja doba“ – i da je ovo „samo prvo od njih“.

Foto: DeepState



Što se tiče granatiranja: Kijev je granatiran tokom celog dana; Konkretno, pogođene su dve benzinske pumpe - jedna u Darnickom, a druga u okrugu Golosivski. Međutim, zabeleženi su brojni drugi pogodci širom prestonice; danas je 12 ljudi povređeno, a jedna osoba je poginula.

Rusko Ministarstvo odbrane danas je izvestilo o novom granatiranju na graničnom prelazu Jagodin sa Poljskom. Ukrajina to nije potvrdila. Ranije je izražena zabrinutost da bi takvi napadi mogli da poremete isporuku zapadnog oružja ukrajinskim oružanim snagama.

Napadnuti su i objekti energetske infrastrukture, kao što je objašnjeno u nastavku.

Prema rečima predsedničkog savetnika poznatog kao „Fleš“, Rusija bi mogla da počne da koristi nove dronove protiv Ukrajine u narednih šest meseci, sposobne da dostignu brzine do 750 km/h - uređaje koji su u suštini jeftine krstareće rakete.

Sergej Beskrestnov je naveo nove modele kao „Banderol“, „Dan-T“, „Dan-M“ i „Gerbera-5“; sposobni su za let na malim visinama i veoma su manevarski. On ih opisuje kao sledeću veliku pretnju posle dronova na mlazni pogon.

Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, Rusija je već naručila velike količine ovih sistema — potencijalno u obimu uporedivom sa narudžbinama dronova na mlazni pogon „Šahed“.

„Fleš“ je napomenuo da ukrajinski mlazni presretači (trenutno samo u fazi testiranja) neće moći da obore ove dronove koji nose rakete. Stoga, on poziva na razvoj jeftinih raketa presretača na čvrsto gorivo u narednih šest meseci, sposobnih da obore ove jeftine ruske krstareće rakete.

strana.news

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