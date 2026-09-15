PANIKA U PENTAGONU, PUKAO MIT O ČELIČNOJ ZVERI! Amerikanci hitna povlače tenkove „Abrams“ — Ukrajina ogolila sve njihove mane!

AMERIČKA vojska transformiše oklopni bataljon Nacionalne garde Oregona, opremljen tenkovima M1A2 „Abrams”, u lakšu formaciju mobilne pešadije.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Ovaj potez odražava širi napor da se povećaju mobilnost na bojnom polju i sposobnost preživljavanja u eri koju sve više oblikuju dronovi, vatrena dejstva velikog dometa i decentralizovane operacije. Treći bataljon 116. konjičkog puka preimenovan je u Drugi bataljon 186. pešadijskog puka, čime je postao prvi bataljon mobilne pešadije u Oregonu. Reorganizacija oslobađa jedinicu njene dosadašnje uloge teške oklopne formacije i usmerava je ka snagama zasnovanim na vozilima za transport pešadijskih odeljenja (ISV), bespilotnim sistemima i decentralizovanim operacijama.

Foto: Marine Corps Cpl. Austin Livingston





Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

Transformacija ovog bataljona deo je šireg razvoja borbenih timova mobilnih brigada u okviru Vojske SAD; cilj ovih timova je da pešadijskim jedinicama obezbede znatno veću taktičku mobilnost, bez težine i logističkog tereta koji prate teška oklopna vozila. Ovo takođe odražava odluku Korpusa marinaca da u potpunosti odustane od svojih glavnih borbenih tenkova i svoju doktrinu usmeri u sličnom pravcu. Uloga glavnih borbenih tenkova sve se češće dovodi u pitanje, s obzirom na to da je njihova praktična primena na pacifičkom ratištu ograničena. Zapažanja o ranjivosti tenkova „Abrams” na ukrajinskom ratištu potvrdila su stavove da Vojska mora brzo da smanji svoje oslanjanje na ta vozila.



Uprkos višestrukim povlačenjima sa linija fronta i opsežnim naporima da se poboljša oklopna zaštita, procenjuje se da je ukrajinska vojska do početka juna 2025. godine izgubila 87 procenata tenkova „Abrams” koje su isporučile Sjedinjene Države. Pripadnici ukrajinskih snaga sa kojima su obavljeni razgovori istakli su da je najveća slabost „Abramsa” to što je „veoma visok — i veoma veliki — pa ga je teško sakriti”, što je predstavljalo ključni faktor njegove ranjivosti. Ukrajinske posade su takođe ukazivale na zahtevno održavanje „Abramsa”; sistem za kretanje tenka zahteva česte preglede i servisiranje, dok njegov gasno-turbinski motor troši ogromne količine goriva. Foto: printskrin/militarywatchmagazine.com

Upotrebljivost zapadnih tenkova u savremenom ratovanju često se dovodi u pitanje, jer se njihov fokus na tešku oklopnu zaštitu smatra daleko od optimalnog u eri ratovanja dronovima. Trenutne varijante Abramsa se smatraju sve više nadmašenim u odnosu na napredne dizajne tenkova koji se koriste u inostranstvu, a najznačajniji je kineski Tip 100, za koji je 2025. godine potvrđeno da je prvi tenk četvrte generacije na svetu u upotrebi.

Foto: USA army

Sjedinjene Države su odgovorile na ovo i na pokazanu ranjivost tenka u Ukrajini pokretanjem programa M1E3, koji je ubedljivo najambiciozniji poduhvat u razvoju tenkova viđen u zapadnom svetu u više od pola veka, i teži da uvede karakteristike četvrte generacije na zastarela vozila. Novo vozilo je dalo prioritet mnogim istim mogućnostima kao i Tip 100, uključujući značajno smanjenu težinu i fokus na umrežene operacije, mobilnost, domet i zaštitu posade. S obzirom na to da vojska verovatno neće biti u mogućnosti da finansira zamenu svih tenkova Abrams novim M1E3, verovatno je da će značajan broj tenkova biti povučen iz upotrebe bez zamene.

militarywatchmagazine.com

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