POVREĐENA 44 PUTNIKA, DEVOJKA U TEŠKOM STANJU: Teška železnička nesreća u Francuskoj, voz izleteo iz koloseka, šina prevrnula vagon

Teška železnička nesreća dogodila se u Francuskoj kada je voz na međugradskoj liniji između Ruana i Kana, sa 186 putnika, pri brzini od 140 kilometara na sat iskočio iz šina. Povređena su 44 putnika.

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Najteže je prošla osamnaestogodišnja devojka koja je helikopterom prebačena u Univerzitetsku bolnicu u Ruanu. U međuvremenu je saopšteno da njen život više nije ugrožen.

Nesreća se dogodila kod mesta Kleon, južno od Ruana. Iskakanje voza izazvao je deo druge šine koji se našao na trasi, težak oko 300 kilograma. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kako je masivni metalni predmet dospeo na prugu i da li ga je neko tamo namerno postavio.

Nalet na prepreku bio je izuzetno snažan. Jedan vagon se prevrnuo na bok, dok su drugi iskočili iz šina. Predsednik regiona Normandija Erve Moren je opisao da je čelni deo kompozicije ne samo polegao, već da se od siline udara okrenuo, tako da je deo koji je bio usmeren ka Kanu završio okrenut prema Ruanu.

Putnici su s puno emocija opisali trenutke panike. Jedan je ispričao da je najpre osetio nekoliko potresa koji su posle dve ili tri sekunde postajali sve snažniji. Izbačen je iz sedišta, stakla su popucala, a kamenje sa pruge uletalo je u vagon.

- Bilo je zaista šokantno, još se tresem - izjavio je, dok je drugi putnik, koji se nalazio u vagonu, rekao da je pomislio da će umreti.

Na mesto nesreće upućeno je 130 vatrogasaca, pet medicinskih ekipa i 80 vozila. Nepovređeni putnici prebačeni su autobusima u opštinsku salu u Kleonu, gde im je pružena i psihološka pomoć. Poslednja grupa od dvadesetak ljudi krenula je autobusom prema Kanu oko 3.45 ujutru.

Najveća nepoznanica ostaje poreklo dela druge šine pronađenog na koloseku. Moren je istakao da predmet te težine nije mogao lako da bude prenet. Dodatnu sumnju izaziva podatak da je približno sat vremena pre nesreće istim kolosekom prošao drugi voz i da tada, prema njegovim rečima, na pruzi nije bilo ničega.

Zbog toga je neposredno posle nesreće kao jedna od glavnih hipoteza pomenut namerni čin. Ipak, tužilaštvo poziva na oprez. Tužilac u Ruanu Sebastijen Galoa naglasio je da dosadašnja istraga nije donela nove elemente koji bi objasnili prisustvo komada šine na koloseku. Posebno je istakao da u ovoj fazi nema dokaza da je reč o namernom činu čiji bi cilj bio izbacivanje voza iz šina, a "još manje o atentatu". Ipak, još nije tačno utvrđeno otkud prepreka na koloseku.

Istraga je poverena pravosudnoj policiji u Ruanu. Forenzičari su završili rad na mestu nesreće, uzeta je "crna kutija" iz lokomotive, određeno je sudsko veštačenje, a započela su i saslušanja svedoka. Testovi mašinovođe na alkohol i narkotike bili su negativni.

Nesreća je potpuno poremetila železnički saobraćaj u ovom delu Normandije. Čekaju se uslovi za podizanje oštećenih vagona. Francuske železnice organizovale su alternativni prevoz i istovremeno se izvinile putnicima, izrazivši punu solidarnost s povređenima i njihovim bližnjima.