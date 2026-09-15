"UPRKOS PADU REJTINGA, OSTAJEM DO KRAJA MANDATA": Merc poslao jasnu poruku

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da je odlučan da ostane na funkciji do isteka četvorogodišnjeg mandata, uprkos padu rejtinga i sve većem pritisku nakon nedavnog izbornog poraza njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u istočnoj pokrajini Saksoniji-Anhaltu gde je ekstremno desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) odnela pobedu.

foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

- Izabran sam na četiri godine i želim da to vreme iskoristim za rešavanje problema- rekao je Merc istakavši da koalicija na vlasti mora da dokaže da je to moguće, prenosi Dojče vele.

Merc je rekao da namerava da nastavi sa sprovođenjem reformi zajedno sa koalicionim partnerom CDU-a, Socijaldemokratskom partijom Nemačke (SPD).

Istovremeno, ministar spoljnih poslova Johan Vadeful i bavarski premijer Markus Zeder poržali su javno Merca.

- Izabrani smo na puni mandat parlamenta, ispunićemo svoju odgovornost u ovom parlamentu i učinićemo to pod ovim kancelarom - rekao je Vadeful.

Bavarski premijer Zeder, koji je predsedavao sednici pokrajinske vlade, takođe je pozvao na "zajedništvo" i "snagu" u podršci kancelaru.

- Bio bi to pravi problem ako bi, usred svih komplikacija vremena u kojem živimo, sa hibridnim napadima na našu demokratiju, Nemačka počela da posustaje - rekao je Zeder.

Na nacionalnom nivou, konzervativni CDU i njegova bavarska sestrinska stranka, Hrišćansko-socijalna unija (CSU), prema anketama imaju podršku između 18 i 20 odsto birača, što je znatno manje u odnosu na rezultat koji su ostvarile na prošlogodišnjim saveznim izborima i značajno manje od podrške krajnje desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD).

Nova anketa instituta INSA pokazala je ove nedelje da većina pristalica CDU-a, kao i 78 odsto ukupnog biračkog tela, više ne smatra da je Merc prava osoba za mesto kancelara.

(Tanjug)